        Türkiye turnesine başladı

        Türkiye turnesine başladı

        Aydan Şener, yeni oyunu 'Ne Olacak Şimdi' ile tiyatroseverlerle buluşacak

        Giriş: 27.12.2025 - 22:33 Güncelleme: 27.12.2025 - 22:33
        Türkiye turnesine başladı
        Ünlü oyuncu Aydan Şener, bu kez de iki perdelik Fransız vodvil komedisi 'Ne Olacak Şimdi' ile tiyatro sahnesinde seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor. Hikâyesi Paris’te geçen, iki perdelik komedi oyunu 'Ne Olacak Şimdi', İstanbul prömiyerinin ardından gördüğü yoğun ilgiyle Türkiye turnesine başladı.

        Aydan Şener oyunda, evli olmasına rağmen tutkulu ve tehlikeli bir aşkın içinde savrulan 'Elodi' karakterine hayat veriyor. Kadınlara zaafı olan fakat ilişkilerden çabuk sıkılan 'Gerard' rolünde Yalçın Dümer, 'Elodi’nin pısırık ve korkak eşi 'Adolf' rolünde ise Fatih Altınağaç yer alıyor. Üç karakter arasında gelişen çarpık ilişkiler, yanlış anlamalar ve beklenmedik durumlar; tempolu ve eğlenceli bir vodvil atmosferi yaratıyor.

        Sahnedeki enerjisi ve zerafetiyle dikkat çeken Aydan Şener, oyun hakkındaki duygularını paylaştı: İki erkek arasında kalan Elodi’yi canlandırıyorum. Eğlenceli, tempolu bir Fransız komedisi… Seyircinin ilgisi ve sevgisi beni çok mutlu ediyor. 'Elodi' manipülatif, fettan ve cilveli ama bir o kadar da eğlenceli bir karakter. Sahnedeyken ben de çok eğleniyorum. Çok severek oynuyorum.

        İstanbul’da prömiyerini yapan ve büyük ilgi gören 'Ne Olacak Şimdi', Türkiye turnesi kapsamında; Adana, Ankara, Antalya, Samsun, Hatay, Konya ve Manisa başta olmak üzere birçok şehirde tiyatroseverlerle buluşacak.

