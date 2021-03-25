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Türkiye ve ABD uluslararası siber güvenlik tatbikatında buluştu

‘Uluslararası Siber Güvenlik Tatbikatı’ ABD ve Türkiye’yi dijital ortamda buluşturdu.  Tatbikat kapsamında iki müttefik ülke olan ABD ve Türkiye, hazırlanan ortak yol haritasıyla, dijital ortamda işaretlenen hedeflere sızmaya çalışıyor. 48 saat sürecek olan tatbikatta, “kırmızı ülke" ve "mavi ülke" olarak gruplandırılan iki müttefik ülkeden birine, üçüncü ülkeler tarafından gerçekleştirilebilecek olası siber saldırılar önlenmeye çalışılıyor.

Türkiye ve ABD 48 saatlik siber güvenlik tatbikatında - Haberler
48 saatlik siber tatbikat!
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HABERTURK.COM

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Siber Güvenlik Merkezi öğrencileri BAY Atlantic Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla "Uluslararası Siber Güvenlik Tatbikatı" başladı. Tatbikatta, ABD ve Türkiye’deki yüksek lisans öğrencileri "kırmızı ülke" ve "mavi ülke" olarak gruplandırılırken, tatbikatta iki müttefik ülkeden birine, üçüncü ülkeler tarafından gerçekleştirilebilecek olası siber saldırı önlenmeye çalışıldı.

Tatbikat kapsamında iki müttefik ülke olan ABD ve Türkiye, hazırlanan ortak yol haritasıyla, dijital ortamda işaretlenen hedeflere sızmaya çalıştı. Öğrencilerin, sistemde yer alan makinelere sızma girişimleri sonucunda da elde edilen veriler, farklı sızma yöntemleri olarak tekrardan değerlendirilmeye alındı.

48 saat kıyasıya mücadeleye sahne olacak tatbikatta, iki müttefik ülke olan ABD ve Türkiye’ye üçüncü bir ülkeden gelecek olası bir siber saldırının, savunma ve istihbarat ağları anlamında güçlendirilmesi hedefleniyor.

‘KIRMIZI ÜLKE MAVİ ÜLKENİN SAĞLIK VERİLERİNE SALDIRIYOR’

Bahçeşehir Üniversitesi Yazılım Mühendisliği son sınıf öğrencisi ve BAU Siber Güvenlik Merkezi’nde yazılım geliştirici olarak çalışan Görkem Kızıltaş, Bahçeşehir Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi olarak uluslararası bir siber güvenlik topluluğu oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu amaca ulaşmak için ABD’deki BAY Atlantic Üniversitesi ile iletişime geçtiklerini belirten Kızıltaş, siber tatbikat hakkında şu bilgileri verdi:

"İletişime geçmemizin sonucunda onlarla birlikte bu oluşumu başlatmak adına bir etkinlik planladık. Bu etkinliği adına da senaryolu eğitim tatbikatı dedik. Senaryo dahilinde bir dünya yarattık. Bu dünyada bir kırmızı ülkemiz bir de mavi ülkemiz var. Kırmızı ülke ve mavi ülke senaryo dahilinde savunma ve saldırı yapıyorlar. Senaryoyu özetlemek gerekirse mavi ülkenin sağlık verilerine kırmızı ülke erişiyor. Bir ‘fishing’ (oltalama) yöntemi ile bir mail atıyor. Resmi bir taraftan gibi bir ‘mail’ atılıyor. Sağlık Bakanlığı’nın sitesindeki portları taranıyor. Biz sızmaya çalışıyoruz; karşı takımda savunmaya çalışıyor. Senaryo gereği oradaki Sağlık Bakanlığı kendi sunucularını yedeklemeye alıyor. O yedekleme sırasında da biz oluşan açıklardan sisteme girmiş oluyoruz. Daha sonrasında arka kapı dediğimiz sisteme yeniden girebileceğimiz açıklar bırakıyoruz. Onlar da bu açıkları kapatmaya çalışıyorlar."

SİBER GÜVENLİK İÇİN UYGULAMALI EĞİTİM

Tatbikatın öğrencilerin gelişmesi için önemine de değinen Kızıltaş, bu tatbikatla birlikte hem Bay Atlantic Üniversitesi’nde hem de Siber Güvenlik Merkezi’nde kendisini geliştirmeye çalışan öğrencilere uygulamalı bir eğitim verilmiş olduğunu anlattı.

Bahçeşehir Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi'nde görev olan öğrencilerden Betül Keten de tatbikatla ilgili düşüncelerini "Bu tatbikatın bizim gelişimimizdeki önemi çok büyük. Mesleki kariyer anlamında kendimi daha çok siber güvenlik alanında geliştirmek istediğim için zaten Siber Güvenlik Merkezi’nde ilk olarak asistan olarak göreve başladım. Daha sonrasında burada hocalarım ve okulumun yaptıkları işbirlikleri ile birlikte bu tarz ortamlarda bulunabilme imkânı yakaladım" sözleriyle ifade etti.

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