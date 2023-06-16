Türkiye Vodafone Vakfı ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı, deprem bölgesinde çocuk ve aile merkezleri açıyor

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AA

Türkiye Vodafone Vakfı ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından bölgede yaşayanların desteklenmesi amacıyla yeni bir proje hayata geçirdi. Proje kapsamında Adıyaman, Gaziantep ve Hatay'da kurulacak Çocuk ve Aile Merkezlerinde çocuklar, ebeveynler ve kadınların psikososyal yönden desteklenmesi, anne babaların ebeveynlik rollerinde güçlendirilmesi ve bu süreçte çocuklarını destekleme becerileri kazanması, genç kadınların güçlenmesine yönelik çalışmalar yapılacak. Merkezlerde konteyner kentte yaşayan tüm çocukları kapsayabilmek amacıyla oyuncak ve kitap kütüphanesi kurulacak, 3-4 ve 5-6 yaş gruplarına yönelik oyun ve sanat odaklı çalışmalar yapılacak, ebeveynlerin iyi olma hallerini ve çocuklarla iletişimlerini destekleyecek oturumlar gerçekleştirilecek, konteyner kentte yaşayan genç kadınlara yönelik destek ve güçlendirme programları yürütülecek. Projeyle bir yılda 4 bin 500 çocuk ve ebeveyn ile 2 bin 500 genç kadına erişilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında ilk merkez, Adıyaman Vali Yardımcısı Ali Mantı, Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, AÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Ayşecan Özyeğin Oktay ve AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt'un katıldığı törenle Adıyaman'da açıldı.

İLK YIL HEDEF: 4 BİN 500 ÇOCUK VE EBEVEYN İLE 2 BİN 500 GENÇ KADINA ULAŞMAK

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, şu açıklamayı yaptı: "Dayanışma ve yardımlaşmanın öneminin her zamankinden daha fazla arttığı bir dönemdeyiz. Afet bölgesinde çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Şimdi de AÇEV iş birliğiyle hem çocuklara ve ebeveynlerine hem de kadınlara yönelik kapsamlı bir projeye imza atıyoruz. Proje kapsamında açacağımız merkezlerde afetten etkilenen çocuk ve kadınların desteklenmesi ve güçlenmesine yönelik pek çok çalışma yapılacak. Ayrıca, bu merkezlerde AÇEV'in bilimsel temelli eğitim programlarının yanı sıra Türkiye Vodafone Vakfı'nın 'Yarını Kodlayanlar', 'Dijital Benim İşim' ve 'Kırmızı Işık' gibi mevcut projeleri de uygulanacak. Projenin ilk yılında hedefimiz, 4 bin 500 çocuk ve ebeveyn ile 2 bin 500 genç kadına ulaşmak. Türkiye Vodafone Vakfı olarak bu merkezleri 2 yıl boyunca desteklemeyi hedefliyoruz. Bu projeyle, bölgede önemli bir sosyal ihtiyaca cevap vereceğimize inanıyoruz. Bölgede konteyner kentler kaldıkça, biz de burada olmaya devam edeceğiz. Tüm imkânlarımızı kullanarak elimizden gelenin en iyisini yapmayı sürdüreceğiz."

AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt ise şunları ifade etti: "30 yıllık deneyimimizden aldığımız güçle, başta çocuklar olmak üzere depremden etkilenenlerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve uzun vadede iyi olma hallerini destekleyebilmek için kalıcı yapıların ve hizmetlerin inşasına odaklanıyoruz. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile koordinasyon ve iş birliği içinde, Türkiye Vodafone Vakfı'nın değerli destekleri ile faaliyete geçirmek için yola çıktığımız çocuk, ebeveyn ve kadın dostu merkezlerimizin ilkini Adıyaman'da hizmete açmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Merkezimizin, bölgede yaşayanlar için güvenli, geliştirici ve birleştirici bir alan olmasını umuyoruz. Özellikle yaşamın altın yılları olarak adlandırılan ve beyin gelişiminin en hızlı olduğu okul öncesi yaş grubundaki çocuklar, afetlerin olumsuz sonuçları karşısında savunmasız kalıyor. AÇEV olarak, erken çocukluk alanındaki uzmanlığımız, deneyimimiz ve yetkinliğimizle merkezlerimizde de önceliğimiz, bu yaş grubundaki çocuklar ve aileleridir. Depremlerin etkilediği bölgelerde etkin, uzun vadeli ve bilime dayanan bakış açısıyla çocukların, ailelerin ve kadınların yanında olmaya devam edeceğiz."

FARKLI BÖLÜMLERDEN OLUŞACAK

Türkiye Vodafone Vakfı ve AÇEV iş birliğiyle açılacak Çocuk ve Aile Merkezlerinde 4 çocuk oyun odası, oyuncak ve kitap kütüphanesi, yetişkin ve teknoloji sınıfı gibi alanlar olacak. Çocuk oyun odasında, çocukların öğrenme kapasitesini destekleyecek sanat, dramatik oyun, blok, kitap gibi farklı etkinlikler düzenlenecek. Bununla birlikte, merkezlerde konteyner kentteki tüm çocukların faydalanabileceği, içinde oyuncak ve kitapların olduğu ayrı bir kütüphane bulunacak. Burada çocukların bir yetişkin gözetiminde hem serbest zaman geçirmesi, hem de yaşlarına uygun kitap alanından faydalanması sağlanacak. Merkezlerde ayrıca, Türkiye Vodafone Vakfı'nın "Yarını Kodlayanlar" eğitimlerinin verileceği bir teknoloji sınıfı da bulunacak. Vakfın "Dijital Benim İşim" ve "Kırmızı Işık" gibi diğer projeleri de merkezlerde yapılacak çalışmaların bir parçası olacak.

BİLİMSEL TEMELLİ PROGRAMLAR DÜZENLENECEK

Çocuk ve Aile Merkezlerinde tamamıyla uzman kadroların desteğiyle, depremden etkilenenlerin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulmuş bilimsel temelli programlar uygulanacak. Programlarla, çocukların bu süreçteki öğrenme kayıplarını telafi edebilmek, ebeveynlere çocuklarını destekleme becerileri kazandırabilmek ve genç kadınların güçlenebilmeleri hedefleniyor.

Merkezlerde, konteyner kentte yaşayan tüm yaş grubu çocukları kapsayabilmek amacıyla bir oyuncak ve kitap kütüphanesi kurulacak. Daha büyük yaş gruplarının okulda olacağı süreçte, 3-4 ve 5-6 yaş çocuklarına yönelik, yarı yapılandırılmış, odağında oyun ve sanat odaklı etkinliklerin bulunduğu günlük akışlar oluşturulacak. Çocuklar, sabahçı ve öğlenci olarak iki farklı grup halinde 5 gün boyunca merkezden faydalanabilecek.

Ebeveynlerin iyi olma hallerini destekleyebilmek ve çocuklarıyla iletişimlerinde yol gösterici olacak konularla ilgili sohbet edebilmelerini sağlayabilmek üzere yetişkin eğitimcisiyle birlikte çalışacakları yapılandırılmış bir program sunulacak. Aynı zamanda kadınların iyi olma hallerini destekleyerek yaşamlarının bundan sonraki kısmına yön vermelerine katkı sunacak oturumlar düzenlenecek.

Merkezlerde yer alacak teknoloji sınıflarında 7-14 yaş arası çocuklara gönüllü eğitmenlerin desteği ile kodlama eğitimi verilecek. Bu eğitimlerde çocuklar, programlama hakkında fikir sahibi olma, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yapma, kendi hayal dünyalarını oluşturma ve kendi oyunlarını üretme imkânı bulacak.