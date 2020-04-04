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Ürün izleme ve takip sistemleri alanında Türkiye'de AR-GE Merkezi kurmayı planlayan Sicpa, toplam 5 milyar TL'lik bir yatırım planlıyor.

Sicpa Dünya Başkanı Philippe Amon, yapay zekâ, blok zincir ve siber güvenlik gibi ileri teknoloji konularında çalışmalar yapacak olan AR-GE Merkezi’nde 3 bin kişiye ilave istihdam sağlayacaklarını kaydetti.

Amon, "Küresel bir korku ve krize dönüşen yeni tip korona virüsün etkileri geçtiğinde Türkiye’nin geleceğinin aydınlık olduğuna tüm kalbimizle inanıyoruz" dedi.

Sicpa Türkiye CEO’su Aykut Ferah ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na SICPA Türkiye olarak 3 milyon 177 bin lira destek sağladıklarını açıkladı.

Aykut Ferah, Sicpa’nın, 1927 yılında İsviçre’nin Lozan kentinde kurulduğunu kaydederek, günümüzde 32 ülkede kurulu yerel şirket ve ofislerinde 3 bin çalışanı ile faaliyet gösteren, ürünleri 180’den fazla ülkede satılan, güvenlik teknolojileri konusunda dünyanın en büyük kuruluşlarından biri olduğunu söyledi.

Sicpa Türkiye’nin, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzelerin Bilet Satış ve Bilet Ürünleri Geliştirme hizmetlerinin temini hakkında 2018 yılında Mart ayında düzenlenen ihaleyi kazandığını hatırlatan Aykut Ferah, ülkemizin gözbebeği 69 müze için bilet üretimi ve bilet satış operasyonları işlerini üstlendiklerini dile getirdi.

Uzun soluklu bir mücadele döneminde olduğumuza vurgu yapan Ferah, kimseyi işten çıkartmayacakları gibi, zorunlu yıllık veya ücretsiz izin gibi uygulamaların da gündemlerinde olmadığını ifade etti. Aykut Ferah, "Başta çalışanlarımıza, çalışanlarımızın fiziksel ve ruh sağlıklarına önem veriyoruz. Müzelerimizin kapalı olduğu bu dönemi çalışanlarımız için en verimli şekilde değerlendiriyoruz, yabancı dil, müşteri ilişkileri, satış ve kişisel gelişim konularında online eğitimler vermeye başladık, çalışanlarımız kendilerini geliştirecek ve müzelerimiz tekrar açıldığında çok daha yetkin ve donanımlı bireyler olarak ziyaretçilerimize hizmet vermeye devam edecekler" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da destekleri ile Efes ve Pamukkale Ören Yerleri’nin ışıklandırılarak gece müzeciliğine açılması konusunda çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Aykut Ferah, "Turizm alanında devletimize ve milletimize katkı sağlamak adına yaklaşık 30 milyon liralık yatırımlarımıza devam ediyoruz" dedi.