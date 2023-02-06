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Türkiye'yi vuran depremin ardından dünyadan destek mesajları

Türkiye'de 10 ilini vuran depremin ardından, ABD, Türkiye'ye her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu açıkladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "ABD, bugün Türkiye ve Suriye'de meydana gelen yıkıcı depremden endişe duyuyor. Gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırız" denildi. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada ise, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlara ve tüm Türk dostlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bu felaketi en az hasarla atlatmayı temenni ederiz." denildi. Azerbaycan da deprem nedeniyle Türkiye'ye 370 kişilik arama kurtarma ekibi gönderecek.

Türkiye'yi vuran depremin ardından dünyadan destek mesajları
HABERTURK.COM

ABD, Türkiye'ye her türlü yardımı sağlamaya hazır olduklarını açıkladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) yetkililerine, Türkiye ve Suriye'de hissedilen depremde en çok etkilenen bölgelere yardım etmek için seçenekleri hazırlamalarını söyledi.

ABD: GEREKLİ HER TÜRLÜ YARDIMI SAĞLAMAYA HAZIRIZ

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, "ABD, bugün Türkiye ve Suriye'de meydana gelen yıkıcı depremden endişe duyuyor. Gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırız" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Başkan Biden, en çok etkilenenlere yardım etmek için ABD'nin müdahale seçeneklerini değerlendirmeleri için USAID ve diğer federal hükümet ortaklarına talimat verdi. Türkiye ile koordineli olarak durumu yakından izlemeye devam edeceğiz." denildi.

AZERBAYCAN 370 KİŞİLİK EKİP GÖNDERECEK

Azerbaycan, deprem nedeniyle Türkiye'ye 370 kişilik arama kurtarma ekibi gönderecek.

Yapılan açıklamada, "Azerbaycan'dan 370 kişilik arama kurtarma ekibi, AFAD ve diğer ekiplerin çalışmalarına katkı vermek üzere deprem bölgesine intikal etmektedir." denildi.

RUSYA'NIN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ: TÜRK DOSTLARIMIZA GEÇMİŞ OLSUN

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve bir çok ilde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlara ve tüm Türk dostlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bu felaketi en az hasarla atlatmayı temenni ederiz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz." denildi.

ABD'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ: TÜRK DOSTLARIMIZA EN İÇTEN BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİMİZİ SUNARIZ

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği de mesajında, "Türk dostlarımıza en içten başsağlığı dileklerimizi sunarız" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Misyonu, bu sabah Güneydoğu ve Orta Akdeniz bölgelerinde meydana gelen depremin neden olduğu acı can kaybı ve geniş çaplı hasar için derin üzüntülerini ifade eder. Türk dostlarımıza en içten başsağlığı dileklerimizi sunarız." denildi.

İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ: KALBİMİZ VE DUALARIMIZ TÜRK HALKININ YANINDA

İsrail'in Ankara Büyükelçiliği de sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kalbimiz ve dualarımız Türk halkının yanında" ifadeleri kullandı.

Açıklamada, "Bugün sabaha karşı yaşanan deprem sonrasında kalbimiz ve dualarımız Türk halkının yanında. Hayatını kaybedenlerin sevenlerine ve Türk halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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