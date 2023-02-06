Türkiye'deki depremin sarsıntıları Grönland'a kadar hissedildi

Türkiye güne Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremle uyandı. Kahramanmaraş'taki depremin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ise 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Meydana gelen depremler, Türkiye'nin en az 10 ilinde hissedilirken, Suriye, Lübnan ve İsrail'de depremi hissetti. Son olarak saat 13.24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Gözpınar ilçesinde 7,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.