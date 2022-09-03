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Türkiye’de en çok seyredilen 15 süper kahraman filmi

‘Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok’un (Spider-Man: No Way Home) eklenmiş yeni sahnelerle sinema salonlarında yeniden gösterime girdiği hafta, biz de Boxoffice Türkiye’deki verilere göre en çok seyredilen süper kahraman filmlerini sıraladık. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar’ın yazısı.

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  • Türkiye’de en çok seyredilen 15 süper kahraman filmi


    15. ÖRÜMCEK-ADAM: EVDEN UZAKTA (2019)
    (Spider-Man: Far From Home)

    Dünya genelinde 1 milyar doları aşan hasılatıyla yapımcılarının yüzünü güldüren film, Türkiye gişelerinde de başarılı olmuştu. Marvel Sinematik Evreni için kritik bir filmdi. Öncelikle, seyirciyi “Avengers: Endgame”in hüzünlü, karanlık ve trajik dünyasından alıp liseli ergen gençlerin neşeli ve matrak dünyasına taşıması gerekiyordu. İkincisi, Örümcek-Adam’ın MSE içindeki ikinci solo macerası olarak büyük önem taşıyordu. Başarısız olsa tüm planlar değişebilirdi ama olmadı. Venedik, Prag gibi Avrupa turizminin gözbebeği iki tarihi şehrin ardından Berlin'e ve oradan da Hollanda kırsalına uğrayan film, Londra'daki “final maçı”na kadar uzanıyordu. Jon Watts'ın yönettiği “Örümcek-Adam: Evden Uzakta” aksiyon, mizah ve romantizmin birleştiği eğlenceli bir yaz tatili filmiydi.
     Türkiye toplam seyirci: 942.651
  • Türkiye’de en çok seyredilen 15 süper kahraman filmi


    14. SUICIDE SQUAD: GERÇEK KÖTÜLER (2016)
    (Suicide Squad)

    Yapımcılarla yönetmen David Ayer’i karşı karşıya getiren film, eleştirmenlerin hışmına uğramış ama gişelerde bekleneni vermesini başarmış ve Kuzey Amerika’da yaptığı 325 milyona diğer ülkelerden gelen 421 milyon dolar hasılatı eklemişti. Mezardan çıkan mumya tarzı fantastik filmlerle süper kahraman janrını birleştirmeye gayret eden “Suicide Squad”, çeşitli klişeleri “kes yapıştır” mantığıyla peş peşe sıralıyordu. Öyküye öylesine çok karakter dahil oluyordu ki, ana karakterin kim olduğunu bulmakta zorluk çekiyordunuz. Batman filmlerinin efsanevi Joker’i, sadece kendi hedefi peşinde koşarak ortalığı karıştıran bir yan karaktere indirgenmiş durumdaydı. Film, “adı kötüye çıkmış” olanların herkesten daha iyi ve fedakâr olabildiği bir dünya sunuyordu bize. Devlet, içeri tıktığı kötülerden daha kötü, hoşgörüsüz ve baskıcıydı. Kötüler ise ya aşk ve kader kurbanıydılar ya da toplumun ötekileştirdiği yalnız insanlardı. Tüm bu ilgiye değer çıkış noktalarına rağmen birbirinden kopuk, video klip gibi sahnelerle ilerleyen bir özel efekt şovundan öteye gidemiyordu.
     Türkiye toplam seyirci: 956.706
  • Türkiye’de en çok seyredilen 15 süper kahraman filmi


    13. THE BATMAN (2022)

     Yönetmen olarak Matt Reeves’in imzasını taşıyan film, Batman serisinin belki de en biçimci, stilize örneği. Daha ilk sahnelerden itibaren yönetmen Matt Reeves’in bütün filmi ressam gibi tasarlayıp çektiğini görebiliyorsunuz. İlk bölümde, Gotham şehrindeki Halloween Gecesi görüntüleri bizi kasvetli, tekinsiz, ürpertici bir metropole götürüyor. Dış seste, Bruce Wayne / Batman’in günlüğüne yazdığı satırları dinlerken keskin bir melankoli hâkim oluyor filme. Hikâye intikamcı kişiliğinin eleştirisi üzerinden gelişiyor. Çünkü peşine düştüğü seri katil The Riddler da özünde bir intikamcı… Batman, The Riddler’da rövanşist yaklaşımın, kişisel adalet arayışının ve şehri şiddet kullanarak kurtarma fikrinin varacağı uç noktayı görüyor. Hatta, The Riddler’ın çılgınlığında kendinden de bir parça olduğunu ve aralarındaki benzerlikleri keşfediyor. Film, Türkiye’de dünya genelindeki gişe başarısına yakın bir performans ortaya koymuştu. 
    Türkiye toplam seyirci: 1.081.473
  • Türkiye’de en çok seyredilen 15 süper kahraman filmi


    12. CAPTAIN MARVEL (2019)

     Seyirciler için yeni bir kahramandı ve DC’nin Wonder Woman ile ulaştığı başarıya nasıl bir yanıt vereceği belli değildi. Bütün hikâye “Vers” (Brie Larson) olarak tanıdığımız genç bir kadının Captain Marvel'a dönüşme süreciyle ilgiliydi. Vers, Kree uygarlığında yaşayan bir askerdi. Ellerini ışın silahı gibi kullanabiliyordu. Komutanı Yon-Rogg (Jude Law), bu gücünü Yüce Zekâ'dan (Supreme Intelligence) aldığını öğretiyordu ona. Dolayısıyla, gücünü baskı altında tutmak ve sadece Yüce Zekâ'nın verdiği görevlerde kullanmak zorundaydı. İktidara meydan okuyarak gerçek gücünü keşfediyordu. Gücü, özgürlüğüyle birlikte artıyor; isyana dönüşüyordu. ‘Captain Marvel’, 1995 yılının ABD'sinde geçen sürükleyici, eğlenceli, bol özel efektli bir macera olarak gişelerde iyi bir performans gösterdi. 
    Türkiye toplam seyirci: 1.082.282
  • Türkiye’de en çok seyredilen 15 süper kahraman filmi


     11. AQUAMAN (2018) 

    Kayıp kıta Atlantis efsanesi üzerinden ilerleyen bir masal. Tipik bir masal gibi başlıyor ve masal gibi sürüp gidiyor. ‘Aquaman’ Atlantis kraliçesinin iki oğlu arasındaki mücadeleyi anlatıyor. Arthur Curry / Aquaman, iktidar hırsıyla yanıp tutuşan kardeşi Orm’un aksine bırakın kral olmayı Atlantis’te yaşamayı dahi istemiyor. Orm'un amacı ise önce Okyanusların Efendisi olmak, sonra da karada yaşayan insanları yok etmek. Orm'un nişanlısı, suya hükmetme yeteneği olan Mera, vicdan sahibi bir Atlantisli olarak Arthur'dan yardım istiyor. Arthur'un Atlanna'nın büyük oğlu olarak tahtta hakkı var ama bunun için uzun süredir kayıp olan Üç Çatallı Mızrağı bulması gerekiyor. ‘Aquaman’, gösterişli bir aksiyon. Baştan sona bir özel efekt şovu seyrediyoruz. Özellikle deniz altında geçen sahnelerde tam bir fantazi dünyasındayız. DC Comics’in gişelerde en başarılı filmlerinden biri olmasını kuşkusuz kimse beklemiyordu. Türkiye’de de azımsanmayacak bir ilgi gördü. 
    Türkiye seyirci sayısı: 1.100.819
  • Türkiye’de en çok seyredilen 15 süper kahraman filmi


    10. DEADPOOL (2016)     

    İlk sahnede taksinin içinde gördüğümüz kişinin gerçek bir süper kahraman olduğuna inanmak zor. Daha çok bir süper kahraman taklidi gibi duruyor. O konuşkan haliyle karizmadan da yoksun. Ne var ki, harekete geçmesiyle birlikte fevkalade bir kahraman olup çıkıyor. Asıl karakteristik özelliği, Wolverine’den bile üstün iyileşme gücü değil; mizahi zekâsıyla birleşen o muhteşem gevezeliği. Tabi, salonla beyazperde arasındaki hayali “dördüncü duvarı” yıkarak seyirciyle sohbet etmesini unutmayalım. Deadpool, sadece seyirciyle değil diğer karakterlerle de popüler kültür üzerinden iletişim kuruyor; metinleri çok iyi yazılmış bir tür “stand up” gösterisi yapıyor. Arada X-Men kahramanlarını, Hollywood starlarını, hatta bir ara Ryan Reynolds’u, yani kendisini canlandıran aktörü dahi çekiştiriyor. Şahane esprilerle dolu bu şovun, sadece krema olduğu da söylenebilir. Çünkü “Deadpool” öncelikle iyi çekilmiş bir aksiyon filmi. Animasyon ve özel efekt kökenli yönetmen Tim Miller, ilk uzun filminde, özellikle otobandaki takip ve çatışma sahnesi ile finaldeki “süper kahramanların endüstriyel dekor önündeki dövüş gösterisi”nde tatmin edici bir iş koyuyor ortaya; yavaşlatılmış çekimlerin desteğiyle keyifle seyredilen şık sahnelere imza atıyor. 
    Türkiye seyirci sayısı: 1.122.044
  • Türkiye’de en çok seyredilen 15 süper kahraman filmi


    9. KAPTAN AMERİKA: KAHRAMANLARIN SAVAŞI (2016)
    (Captain America: Civil War)

    Dünya genelinde 1 milyar dolar barajını geçen MSE filmlerinden biri. Hikâye, süper kahramanların savaşta neden oldukları sivil kayıpların yarattığı sonuçlar üzerinden ilerliyor. Devletler, süper kahramanları kontrol altına almak için harekete geçerken süperler de devletin kontrolünü kabul etmek ya da etmemek noktasında ikiye ayrılıyorlar. Iron Man devletten yana çıkarken Kaptan Amerika bağımsızlığı tercih ediyor. İlk Yenilmezler, süperlerin ego savaşlarını; ikincisi, olgunlaşma ve yalnızlık sıkıntılarını karşımıza getiriyordu. Bu filmde ise birbirlerini seven arkadaşların, huysuz çocuklar gibi sürekli dövüşüp durmasını seyrediyoruz. Aralarında çelişkiler hem inandırıcılıktan uzak hem de yeterince iyi geliştirilemiyor. Ama havaalanında tutuştukları “mahalle kavgası” eğlenceli. 
    Türkiye toplam seyirci: 1.165.583
  • Türkiye’de en çok seyredilen 15 süper kahraman filmi


    8. THOR: AŞK VE GÖKGÜRÜLTÜSÜ (2022)
    (Thor: Love and Thunder)

    Senaryoyu Jennifer Kaytin Robinson ile yazan yönetmen Taika Waititi’nin asıl amacı, 1980’lerin filmlerini hatırlatan renkli, eğlenceli bir aksiyona imza atmak. İlk bölümde, Thor’un Galaksinin Koruyucuları ile birlikte savaştığı gezegendeki o kaotik estetik belki tüm film boyunca devam etmiyor. Ama sahneye baktığımızda, filmin anlatımını oluşturan tüm bileşenleri görmek mümkün. Özel efektlerin ağırlıkta olduğu gösterişli bir fantezi dünyası bekliyor seyirciyi. Aksiyon sahnelerinde bilgisayar kökenli görüntülerin çok ağır bastığını tahmin etmek zor değil. Bazı sahnelerde video oyun estetiğini hissetsek de Waititi’nin bunu tüm filme yaydığı söylenemez. Belirleyici olan daha çok resimli roman estetiği. Waititi, çok renkli, canlı ve masalsı bir Marvel dünyasına götürüyor bizi. Waititi’nin ‘Thor: Ragnarok’a oranla kendi mizah tarzına daha çok yaklaştığı söylenebilir. Türkiye’deki gişe başarısı bir yana dünya genelinde de iyi sonuçlar alan bir film. Türkiye toplam seyirci: 1.182.305
  • Türkiye’de en çok seyredilen 15 süper kahraman filmi


    7. YENİLMEZLER: ULTRON ÇAĞI (2015)
    (Avengers: Age of Ultron)

    Eleştirmenlerin çok yüksek notlar vermediği, seyircilerin üst sıralara koymadığı bir film olmasına rağmen, sadece Avengers serisinin değil Marvel Sinematik Evreni’nin de en çok hasılat getiren filmlerinden biri. Türkiye açısından önemi 1 milyon seyirci barajını geçen ilk MSE filmi olması... Tony Stark, filmde dünya barışını korumak isterken canavarlaşan yapay zekâ Ultron’u yaratır. Bu durum bize güç kullanarak barışı tesis etmek isterken Ortadoğu’da ve Asya’da “canavarlar” yaratan Batı ittifakını hatırlatır. Ultron, kendisine karşı çıkan kahramanlarımızın kibrini yerle bir eder. Yenilmezler kendi özlemleri ve korkularıyla yüzleşir. Köksüzlük ve yalnızlık çoğunun sorunudur. Fiziksel güç ve savaş konusunda yeterli olsalar da iç dünyalarında kırılgan, umutsuz ve endişelilerdir. 
    Türkiye seyirci sayısı: 1.284.848
  • Türkiye’de en çok seyredilen 15 süper kahraman filmi


    6. DEADPOOL 2 (2018) 

     İlk filmde, Deadpool, kendisiyle barışıyor, iyilerin yanında bir süper kahraman olmayı kabulleniyor ve aşkı buluyordu. İkinci filmde ise bir olgunlaşma ve “takım olma” hikâyesi seyrediyoruz. Sevginin nefreti nasıl yeneceği üzerine bir öykü bu... Temalar ciddiyetle işleniyor ama Deadpool'un seyirciyle konuşan bir kahraman olması itibarıyla, mizah, her şeye mesafe almamızı sağlıyor. Espriler yine popüler kültür üzerinden şekilleniyor ve film sürekli kendisiyle dalga geçiyor. Yönetmen David Leitch, uzmanı olduğu dövüş sahnelerinde çok sağlam iş çıkarıyor. Aksiyon sahnelerini, gerilim oluşturmaktan ziyade nostaljik şarkılar eşliğinde seyrettiğimiz bir baleye dönüştürüyor. Çok kanlı, “kemik sesleri”nin eksik olmadığı bir şiddet balesi bu... Hatta şiddetin grafik olmaktan çıkıp istismar sınırlarını biraz zorladığı dahi söylenebilir. “Deadpool 2” ilkinde olduğu gibi aksiyonun stilize edildiği bir film... Bu da hikâyeyle aramıza mesafe koyuyor ve ölümlere, şiddet sahnelerine dahi güldüğümüz bir kara komedi havası yaratıyor. İlk filme oranla gişelerde daha başarılı olması, karakterin sevildiğinin açık bir göstergesi. 
    Türkiye toplam seyirci: 1.374.325
  • Türkiye’de en çok seyredilen 15 süper kahraman filmi


    5. BATMAN v SUPERMAN: ADALETİN ŞAFAĞI (2016)
    (Batman v Superman: Dawn of Justice)

    “Adalet Birliği” (Justice League) adıyla anılan DC Evreni’nde geçen bir film… Hikâye, Superman filmi “Man of Steel”in (2013) devamı niteliğinde. O filmde Superman’in cephesinden izlediğimiz savaşı bu kez Batman’in bakış açısından görüyor ve sivil halkın neler yaşadığına tanık oluyoruz. Batman kayıpların hesabını sormaktan yana. Superman’in güçlerinden rahatsız olan tek kişi o değil. Meseleye demokrasi açısından bakan senatör Finch de hesap vermesini istiyor. Öte yandan Superman de Batman’in yargısız infazlarından rahatsız. Batman – Superman gerilimi sürerken bundan en çok faydalanan ise Lex Luthor oluyor. Batman ve Superman kibirlerini çarpıştırırken o çılgınca bir ihtirasla kıyametin kopmasını arzuluyor. Süper kahramanları Tanrı’nın temsilcisi olarak görüyor ve Şeytan’ın tarafını tutuyor. Baştan sona karanlık, huzursuz ve kaotik bir film. Eleştirmenler beğenmese de gişelerde sonuç parlaktı. 
    Türkiye toplam seyirci:1.462.002
  • Türkiye’de en çok seyredilen 15 süper kahraman filmi


    4. DOKTOR STRANGE ÇOKLU EVREN ÇILGINLIĞINDA (2022)
    (Doctor Strange in the Multiverse of Madness)

    Eleştirmenler çok ciddiye almasa da dünya genelinde gösterdiği gişe başarısıyla MSE’nin yüzünü kara çıkarmayan filmlerden. Hikâye, Doctor Strange’in özel güçlere sahip America Chavez adlı bir genç kızı koruması üzerine kurulu. America, nasıl kontrol edeceğini bilemediği süper gücü nedeniyle, ‘gizemli ve karanlık bir varlığın’ hedefi haline gelmiş durumda. Ama her şey genç America’nın kötü güçlere karşı korunmasından ibaret değil. Avengers serisinden tanıdığımız Wanda Maximoff yaşadığı trajediler ve sahip olduğu muazzam güçlerle filmin en ilgiye değer karakteri. Doctor Strange ve Wanda’nın orta yaş bunalımı yaşayan iki süper kahraman olduğu kesin. America Chavez ise onların elinden kaçıp giden gençliği temsil ediyor. Yönetmen Sam Raimi, hikâyenin paralel evrenler arasında geçmesini eğlenceli hale getirmeyi başarıyor. Filmin adında geçen ‘çılgınlığın’ hakkını veriyor. 
    Türkiye seyirci sayısı: 1.549.492
  • Türkiye’de en çok seyredilen 15 süper kahraman filmi


    3. AVENGERS: SONSUZLUK SAVAŞI (2018)
    (Avengers: Infinity War)

    Seyircilerin solo filmler sayesinde daha yakından tanıdığı kahramanların, evrenin yarısını soykırımdan geçirmek isteyen Thanos ve adamlarına karşı verdiği mücadele, aksiyon ve özel efekt kalitesi açısından serinin en iyi ve gösterişli filmlerinden birine vesile oldu. Temponun hiç düşmediği, heyecanın hiç dinmediği bir akış vardı. Yönetmenliği üstlenen Russo biraderler teknik olarak yine iyi iş çıkarıyorlardı. Filmin en eğlenceli yanı ise kahramanlarımızın kendi aralarındaki diyaloglarıydı. Marvel’ın ‘Iron Man’ ile başlattığı Marvel Sinematik Evreni’ndeki Avengers serisi, yıllar geçtikçe seyirciden artan bir ilgi görmeye başladı. Türkiye’de de sürekli bir yükseliş grafiği çizdi. 
    Türkiye seyirci sayısı: 1.909.967
  • Türkiye’de en çok seyredilen 15 süper kahraman filmi


    2. AVENGERS: ENDGAME (2019)

     Sadece bu listenin değil, gişe gelirlerine düzenlenen bütün listelerin ilk sıralarında yer alan bir film. Tüm dünyadan gelen gişe gelirlerini temel alan listede de ikinci sırada. Yerli filmlerin domine ettiği Türkiye’de satılan bilet sayısına göre yapılan listede ise 46’ncı sırada yer alıyor. 2008’de ‘Iron Man’le başlayan Marvel Sinematik Evreni'nde bir dönemi kapatan, “Avengers: Endgame”, özellikle Iron Man ve Captain America'nın hikâyelerinin nihayete ermesi açısından ayrı bir değer taşıyor. Black Widow, Hulk, Thor, Hawkeye başta olmak üzere bütün karakterlerin 22 filme yayılan hikâyeleri gayet güzel toparlanıyor. Hepsi artık büyük bir aile gibiler... Yeniden savaşmalarındaki en büyük motivasyon, kaybettiklerini geri getirmek... İşte bu yüzden çok duygusal bir yanı var “Endgame”in. Başarısının sırrı da burada yatıyor.
     Türkiye toplam seyirci: 2.480.284
  • Türkiye’de en çok seyredilen 15 süper kahraman filmi


    1. ÖRÜMCEK-ADAM: EVE DÖNÜŞ YOK (2021)
    (Spider-Man: No Way Home)

    Pandemi sonrasında gişelerde ulaştığı başarıyla sadece ABD’de değil, Türkiye dahil birçok ülkede sinema salonu işletmecilerine nefes aldıran film… Serinin ilk iki halkasından farklı olarak fantastik janrının sularına giren filmde her şey Doctor Strange’ın kontrolden çıkan büyüsüyle ilgili… Büyünün kontrolden çıkmasının nedeni ise Peter Parker’ın tam olarak ne istediğini bilmemesi. Önce herkesin Peter Parker’ın kim olduğunu unutmasını istiyor; ama sevdikleri ve yakın çevresinin büyünün dışında kalması gerektiği aklına gelince, işler feci derecede karışıyor. Örümcek-Adam’ın süper kahraman olarak gelişimi açısından üçüncü filmin farklı yanı, Peter Parker’ın Doctor Strange gibi büyük bir ustanın karşısında söz dinlemeden kendi bildiğini okuması ve trajik sonuçlara yol açması. ‘Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok’ta aksiyon sahnelerinin yanı sıra diyalog ağırlıklı bölümler de başarılı. 
    Türkiye toplam hasılat: 2.811.424

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