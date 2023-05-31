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Türkiye’de hangi takımlar Avrupa’ya gidecek?

Spor Toto Süper Lig’de 2022-2023 sezonu sona ermek üzere. Türk futbolu son yıllarda Avrupa’da istediğini alamazken bu durum UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi macerasını da etkiledi. Yani kulüplerimiz Avrupa arenasında mücadele edebilmek için daha fazla ön eleme oynamak zorunda. Peki, bu sene hangi takımlar Avrupa’da mücadele edecek? İşte detaylar…

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  • Türkiye’de hangi takımlar Avrupa’ya gidecek?

    Takımların son 5 sezonda elde ettiği puanları baz alan UEFA, gelecek yıllarda hangi ülkeden, kaç takımın turnuvaya katılabileceğini belirliyor. Serie A'da Juventus'a 10 puan silme cezasının verilmesiyle birlikte Inter'in ligde ilk dörde girmesi kesinleşti. Böylece 2022/23 Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne 2. ön eleme turundan başlayacak. Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasına hak kazanmak için 3 takımı elemesi gerekiyor. Peki, Süper Lig’de Fenebahçe ve Beşiktaş Avrupa’da hangi aşamada mücadele edecek? İşte son durum…
  • Türkiye’de hangi takımlar Avrupa’ya gidecek?

    SÜPER LİG’DE HANGİ TAKIMLAR AVRUPAYA GİDECEK?

    Avrupa'da üç temsilci ile yolumuza devam ederken Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’nin mutlu sona ulaşması durumunda ligi 4. Sırada tamamlayan Adana Demirspor’da UEFA Avrupa Konferans Ligi ön elemelerine katılmaya hak kazanacak.
  • Türkiye’de hangi takımlar Avrupa’ya gidecek?

    Galatasaray- UEFA Şampiyonlar Ligi (Ön elemeler)
  • Türkiye’de hangi takımlar Avrupa’ya gidecek?

    Fenerbahçe- UEFA Konferans Ligi (Ön elemeler)
  • Türkiye’de hangi takımlar Avrupa’ya gidecek?

    Beşiktaş- UEFA Konferans Ligi (Ön elemeler)
  • Türkiye’de hangi takımlar Avrupa’ya gidecek?

    2023 UEFA ÜLKELER SIRALAMASINDA TÜRKİYE 12. SIRADA

    1- İNGİLTERE – 105.141

    2- İSPANYA – 90.141

    3- ALMANYA – 81.356

    4- İTALYA – 75.497

    5- FRANSA – 60.664

    6- HOLLANDA – 57.700

    7- PORTEKİZ – 55.382

    8- BELÇİKA – 40.000

    9- İSKOÇYA – 36.400

    10- AVUSTURYA – 34.000

    11- SIRBİSTAN – 32.375

    12- TÜRKİYE – 32.100

    13- İSVİÇRE - 29.925

    14- UKRAYNA – 29.700

    15- ÇEK CUMHURİYET – 29.050

    16- NORVEÇ – 29.000
  • Türkiye’de hangi takımlar Avrupa’ya gidecek?

    ÜLKE PUANI NASIL HESAPLANIYOR?

    Bir ülkeden o sene UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'ne kaç takım katılmışsa, onların topladığı puanlar toplanır ve Avrupa kupalarına katılan takım sayısına bölünür.

    Elemelerde; galibiyet: 1 puan, beraberlik: 0,5 puan.
  • Türkiye’de hangi takımlar Avrupa’ya gidecek?

    Gruplar ve sonrasında ise;

    Galibiyet: 2 puan, beraberlik: 1 puan.

    Penaltı atışlarıyla tur geçmek puanı etkilemez. (120 dakika sonucu dikkate alınır)

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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