Türkiye’de hangi takımlar Avrupa’ya gidecek?

Takımların son 5 sezonda elde ettiği puanları baz alan UEFA, gelecek yıllarda hangi ülkeden, kaç takımın turnuvaya katılabileceğini belirliyor. Serie A'da Juventus'a 10 puan silme cezasının verilmesiyle birlikte Inter'in ligde ilk dörde girmesi kesinleşti. Böylece 2022/23 Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne 2. ön eleme turundan başlayacak. Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasına hak kazanmak için 3 takımı elemesi gerekiyor. Peki, Süper Lig’de Fenebahçe ve Beşiktaş Avrupa’da hangi aşamada mücadele edecek? İşte son durum…