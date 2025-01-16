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        Haberler Ekonomi Teknoloji Oyun Türkiye’deki çocukların yüzde 24'ü yaşlarına uygun olmayan bilgisayar oyunları oynuyor - Teknoloji Haberleri

        Türkiye’deki çocukların yüzde 24'ü yaşlarına uygun olmayan bilgisayar oyunları oynuyor

        Yakın zamanda yapılan bir ankete göre, Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesindeki ebeveynlerin yarısı (yüzde 47) çocuklarının yaşlarına uygun olmayan oyunlar oynadığına inanıyor. Türkiye'de bu oran yüzde 24'e karşılık geliyor Ankete göre erkek çocukları bu tür davranışlara kızlardan daha yatkın. Çocukların sırasıyla yüzde 50'si ve yüzde 43'ü bilgisayarlarında oyun oynarken yaş kurallarını ihlal ediyor.

        Giriş: 16.01.2025 - 11:43 Güncelleme: 16.01.2025 - 13:06
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        Yaşlarına uygun oyunlar oynuyorlar mı?
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        Son dönemde, sosyal medya ve çocuk oyunlarıyla ilgili tartışmalar yoğunlaştı. Hükümetler, bu alanlardaki potansiyel istismarları önlemek amacıyla bazı uygulama ve oyunları yasaklama eğiliminde. Çocukların yaşlarına uygun olmayan oyunları oynaması, bu tartışmaların merkezinde yer alırken, ebeveynlerin endişelerini artırıyor ve çocukların dijital dünyada güvenliğini sağlamak için yeni önlemler alınmasını zorunlu kılıyor.

        Özellikle ebeveynler bu konuda çok daha tedirgin bir bakış açısına sahipler. Ancak oyunları yasaklayarak herhangi bir bağımlılığın önüne geçmek çok da kolay olmuyor. Bunun yerine uzmanlar çocukların oynadığı oyunlara ilgi gösterilmesini, hatta daha da iyisi bu oyunları ebeveynlerin dedenemesi gerektiğini vurguluyor. Bu, aile ilişkilerinizde daha fazla güven oluşturmanıza ve çocuğunuzun neye ilgi duyduğunu anlamanıza yardımcı olacaktır...

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        EBEVEYNLERİN DÜŞÜNDÜĞÜNDEN DAHA AZ

        Ebeveynlerin, bilgisayar oyunlarındaki yaş sınırlamalarının ihlal edilmesi sorununu abartma eğiliminde olması ya da çocukların bu sınırlamaların her zaman farkında olmaması mümkün. Türkiye’deki çocuklara göre, yüzde 31'i yaşlarına uygun olmayan bilgisayar oyunları oynuyor ve bu oran, ankete katılan ebeveynlerin ifade ettiğinden çok daha az.

        Bilgisayar oyunları, gençlerin boş zamanlarını geçirme yollarından biri haline gelmiş durumda. Ankete göre, Türkiye’deki çocukların %32'si haftada 1-3 kez birkaç saat bilgisayar oyunu oynarken, %33'ü ise günde 1-2 saat oyun oynuyor.

        Kaspersky META Tüketici Kanalı Başkanı Seifallah Jedidi, ebeveynlerin çocuklarının bilgisayar oyunları oynayarak çok fazla zaman geçirmesinden endişe duyduğunu belirtiyor. Jedidi, "Elbette, çocuğun bir rutine uymasını, yeterince uyumasını, ekrana ara vermesini ve fiziksel olarak aktif olmasını sağlamak önemlidir. Ancak ebeveynler, her şey için bilgisayar oyunlarını suçlamamalı. Ebeveynler bu alanda proaktif bir tutum sergilemeli, video oyun endüstrisi tarafından sunulan en yeni ürünlerle ilgilenmeli, çocuklarının oyun tercihlerini anlamalı ve yaş sınırlarına dikkat etmelidir." dedi.

        Günümüzde birçok oyun, eğitim materyalleri de içermekte ve çocukların gelişimine katkı sağlayabilir. Bu nedenle ebeveynlerin, çocukların bu tür boş zamanlarını yasaklamak yerine,bir uzlaşma aramaları önerilmektedir.

        Kaspersky, çocukları çevrimiçi ortamda güvende tutmak için ebeveynlere şunları öneriyor:

        • Çocuklarınızın oynadığı oyunlara ilgi gösterin. Daha da iyisi bu oyunları kendiniz de denemelisiniz. Bu, aile ilişkilerinizde daha fazla güven oluşturmanıza ve çocuğunuzun neye ilgi duyduğunu anlamanıza yardımcı olacaktır;
        • Çocuğunuzun çok oyun oynadığını fark ederseniz, bunun nedenlerini analiz etmeye çalışın. Ayrıca sevdikleri bir alternatifleri olup olmadığı sorusuna yanıt arayın. Oyun oynamak dışında ne yapmak istediklerini sorun ve onları başka ilginç bir hobiyle meşgul etmeye çalışın;
        • Güncel siber tehditler hakkında bilgi sahibi olun ve çocuklarınızla çevrimiçi ortamda karşılaşabilecekleri riskler hakkında konuşun. Onlara çevrimiçi tehditlere nasıl karşı koyacaklarını ve dolandırıcıların hilelerini nasıl fark edeceklerini öğretin.
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