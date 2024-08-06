Olimpiyat programı 6 Ağustos: Bugün Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda hangi Türk sporcular yarışacak, saat kaçta?
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda heyecan on birinci gününde de devam ediyor. Türkiye'den 18 dalda toplam 101 sporcunun katıldığı Yaz Olimpiyatları günlük programı yakından takip ediliyor. Bugün hangi sporcuların yarışacağını merak edenler 6 Ağustos Türkiye Olimpiyat Programı için araştırmalara başladı. Millilerimiz güreş, atletizm ve yelkencilik gibi branşlarda ülkemizi temsil edecek. Peki Paris Olimpiyat Oyunları'nda bugün hangi Türk sporcular yarışacak, saat kaçta? İşte detaylar…
2024 Paris Olimpiyat Oyunları mücadeleleri tüm hızıyla sürüyor. Türkiye'den farklı branşlarda mücadele etmek üzere Paris Olimpiyat Oyunları'na 102 sporcu katıldı. Bu noktada millilerimizin günlük olimpiyat programı spor severler tarafından araştırılmaya başlandı. 6 Ağustos Türkiye Olimpiyat Programı belli oldu. Peki, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda bugün hangi Türk sporcular yarışacak, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Bugün (6 Ağustos) olimpiyat programı…
6 AĞUSTOS TÜRKİYE OLİMPİYAT PROGRAMI
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 6 Ağustos'ta sahne alacak olan sporcularımızın müsabaka saatleri ve detayları şu şekilde:
Saat 10.00: Voleybol - Türkiye - Çin Kadınlar voleybol çeyrek final
Saat 12.00: Güreş - Buse Torun Çavuşoğlu Kadınlar 68 kilo repesaj
Saat 12.30: Güreş - Burhan Akbudak Grekoromen stil 77 kilo
Saat 12.30: Güreş - Evin Demirhan Yavuz Kadınlar 50 kilo
Saat 13.00: Atletizm - Yasmani Copello Escobar Erkekler 400 metre engel repesaj
Saat 13.00: Atletizm - Berke Akçam Erkekler 400 metre engel repesaj
Saat 13.00: Yelken - Alican Kaynar - Beste Kaynakcı Nacra 17 karışık takım 10-12’nci yarış
Saat 13.10: Yelken - Derin Atakan Kadınlar Formula kite 6-10’uncu yarış
Saat 13.15: Yelken - Deniz Çınar - Lara Nalbantoğlu 470 karışık takım 7-9’uncu yarış
Saat 21.50: Güreş - Buse Tosun Çavuşoğlu Kadınlar 68 kilo bronz madalya karşılaşması (Yükselirse)