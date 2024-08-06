2024 Paris Olimpiyat Oyunları mücadeleleri tüm hızıyla sürüyor. Türkiye'den farklı branşlarda mücadele etmek üzere Paris Olimpiyat Oyunları'na 102 sporcu katıldı. Bu noktada millilerimizin günlük olimpiyat programı spor severler tarafından araştırılmaya başlandı. 6 Ağustos Türkiye Olimpiyat Programı belli oldu. Peki, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda bugün hangi Türk sporcular yarışacak, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Bugün (6 Ağustos) olimpiyat programı…