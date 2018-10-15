Yusufeli Barajı
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Türkiye’nin en yüksek barajının yapımı sürüyor

Artvin’in Yusufeli ilçesinde çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı inşaatında yüzde 60’lık seviye tamamlandı

15.10.2018 - 17:47 | Güncelleme:  İHA

Artvin’in 70 km güney batısında Çoruh Nehri üzerinde yer alan ve temelden yüksekliği 275 metre ile çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye’nin birinci, dünyanın ise üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı’nın yapımı devam ediyor. Kurulu gücü 558 MW, yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kWh/yıl olacak barajın tamamlanması ile yıllık yaklaşık 600 milyon TL milli bütçeye katkı sağlanacak. 13 Ağustos 2012 tarihinde ihalesi yapılan Yusufeli Barajı ve HES projesinin inşaat çalışmalarına 21 Aralık 2012 tarihinde başlanmış, bugün itibarı ile yüzde 98’lik parasal gerçekleşmenin sağlandığı projede işin kesin hesap çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞ BİTİM TARİHİ: 4 NİSAN 2021

30 Mart 2018 tarihinde ise ikmal ihalesi yapılan Yusufeli Barajı ve HES projesinde inşaat çalışmalarına 20 Nisan 2018 tarihinde başlanmıştı. Sözleşmeye göre iş bitim tarihinin ise 4 Nisan 2021 olduğu belirtildi. Yusufeli Barajı ve HES inşaatında geçici bağlantı yolları, baraj ulaşım yolları tamamlanırken, 1 Nisan 2014 tarihinde Çoruh Nehrinin derivasyonu yapılmıştı. Baraj gövdesi kazı ve destekleme çalışmalarına 20 Haziran 2014 tarihinde başlanırken, 21 Haziran 2018 tarihinde temel kotuna ulaşılmıştı. Temel enjeksiyon çalışmaları tamamlanan projenin enerji kırıcı havuz kazısına başlanırken, kazı ve destekleme çalışmaları devam ediyor.

“140 BİN M3 BARAJ GÖVDE BETONU DÖKÜLDÜ"

11 Temmuz 2018 tarihinde baraj gövde betonu döküm çalışmalarına başlanırken, bugüne kadar 140 bin m3 baraj gövde betonu döküldü. Enerji yapıları ulaşım, kablo ve havalandırma amaçlı tüm tünel ve galeriler tamamlanırken, santral binası kazı ve destekleme çalışmaları ile tavan kemer betonu inşaatları sona erdi. Santral binasında gömülü parça montajları ile kalıp, donatı ve beton dökümleri koordineli olarak devam ederken, enerji şaftı kazısı da tamamlandı. Su alma yapısı beton imalatları tamamlanırken, tünel kısmında kaplama betonlarına başlandı. Şalt sahası kazı çalışmaları tamamlandığı belirtilirken, şalt sahası binası inşaatına başlandığı öğrenildi. Elektromekanik teçhizat çalışmalarının baraj inşaatı ile koordineli olarak devam ettiği Yusufeli Barajı ve HES çalışmalarında toplam fiziki gerçekleşmenin yüzde 60 seviyesinde olduğu bildirildi.

 

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