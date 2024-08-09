Savunma Sanayi İcra Komitesi’nin son toplantısında görüşülüp detaylarıyla birlikte kamuoyuna açıklanan Türkiye’nin yerli ve milli hava savunma sistemi Çelik Kubbe, bölgemizde barışın tesisinde caydırıcılıkta Türkiye’ye önemli bir avantaj sağlarken, sahip olan ülke açısından küresel güç parametrelerinden biri olarak da gösteriliyor.

Proje, tüm unsurlarıyla hayata geçirildiğinde Türkiye’nin hava gücüne ve ulusal savunma sistemine önemli katkılar sağlayacak.

Milli firmalarımız; ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ve MKE’nin ortak çalışmasıyla yürütülecek proje, katmanlı hava savunma sistemleri ile tüm algılayıcı ve silahların bir ağ yapısı altında birbirleriyle entegre çalışmasını, radar gölgesi ile ortak hava resminin oluşturulmasını, bu resmin gerçek zamanlı olarak harekât merkezlerine ulaştırılmasını ve yapay zekâ destekli şekilde karar vericilere sunulmasını sağlayacak.

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MGSB’NİN ANA UNSURLARI ARASINDA Türkiye’nin düzenli askeri kuvvetleri arasında yer alan hava kuvvetlerinin güçlendirilmesi, yerli ve millileştirilmesi, dışa bağımlılıktan kurtarılması, çeşitlendirilmesi ve caydırıcı hale getirilmesi Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’nde, ulusal güvenlik parametreleri arasında yer alıyor… İşte 10 maddede Türk Hava Kuvvetleri, entegre hava saldırı ve hava savunma gücünün amaçları: HAVA KUVVETLERİ’NİN YAPISI Hava Kuvvetleri’nin gücü dünyanın herhangi bir yerindeki hedefleri herhangi bir zamanda vurma yeteneği sayesinde benzersiz bir asimetrik avantaj sağlıyor. Aynı zamanda harekât ortamının bir bölümünde veya harekât ortamının tümünde hava üstünlüğünü güvence altına almak ve sürdürmek için yeni nesil uçakların (işlevsel yüksek hazırlık oranlarına sahip, uzun menzilli, ateş ve manevra gücü yüksek, düşük görünürlü ve üstün tasarım özelliklerine sahip) envantere dahil edilmesi, yeterli sayıda nitelikli pilot eğitimi, bakım kapasitesi ve lojistik imkanların etkinliği güvenilir ve sürdürülebilir bir gücün gerekleri arasında yer alıyor. REKLAM HAVA GÜCÜNÜ DESTEKLEME Uçakları ve diğer tehditleri hedeflemeyi ve yok etmeyi amaçlayan silahlar ile füze sistemlerini ve hava araçlarına müdahale etmek için kullanılabilecek sinyal bozucuları içeren kara konuşlu hava savunma sistemleri, uzun süre belirli bir yerde konuşlandırılabilen, yalnızca bir tehdit yaklaştığında aktif hale getirilebilen, deniz ortamlarında bulunan gemilere de monte edilebilen, nispeten daha düşük maliyetli, son derece yüksek kapsama seviyelerine ulaşan; kısa, orta ve uzun menzilli sistemlerin bir birleşimi olduğu için geniş çapta konuşlandırılarak hava konuşlu sistemleri destekler. DÜŞÜK MALİYETLİ ENTEGRE SİSTEMLER Kara konuşlu hava savunma sistemleri içerisindeki uzun ve orta menzilli sistemler geniş alanları koruyabilmekle birlikte, yüksek maliyet (satın alma, bakım ve ateşleme) konuşlanma (düşük hareket kabiliyeti, yeniden aktif hale getirme gibi) ve radar gölgesi (havadan ve uydu gözetleme yoluyla) gibi dezavantajları olduğu için; çeviklik, ekonomiklik ve hızlı dağıtım gibi güçlü yönlere sahip olan kısa menzilli sistemler tarafından hava hududundaki boşlukların doldurulması gerekiyor. Hava gücünün caydırıcılık derecesi kara ve hava konuşlu sistemlerin uyum içerisinde kullanımıyla doğru orantılıdır. BAĞIMLILIKTAN ÇIKARMA Türk hava gücü, çoğunlukla uçak ve ateş gücü ile ABD’ye bağımlı bir kuvvettir. Son F-16 uçak alımı, sistem modernizasyonu, teçhizat ve mühimmat temini anlaşması da dikkate alındığında meselenin boyutu net olarak ortaya çıkıyor. Rusya’dan S-400’lerin temini de bu kapsamda ayrıca değerlendirilebilir. REKLAM Türkiye’yi bağımlılıktan çıkarma amacıyla milli İHA, SİHA, TİHA, SOM gibi silah sistemlerinin geliştirilmesi çok önemli. Bunun yanında alçak ve orta irtifa hava savunması kapsamında; Atılgan, Zıpkın, Korkut, Gökdeniz ve Hisar gibi sistemler ile Siper ve Tayfun gibi uzun menzilli füzeler marifetiyle kara konuşlu hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesi de büyük önem taşıyor.