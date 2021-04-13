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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Türkiye’ye, Karabağ ambargosu
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Türkiye’ye, Karabağ ambargosu

Dağlık Karabağ Savaşı'nda büyük başarı sağlayan Türk İHA ve SİHA'ları parça tedariki sağlayan Kanadalı şirketlerin ambargo uygulayacağı açıklandı. Habertürk yazarı Çetiner Çetin'in haberi...

SON DAKİKA: Türkiye’ye, Karabağ ambargosu
Türkiye’ye, Karabağ ambargosu
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HABERTURK.COM

En son Karabağ savaşında büyük başarı sağlayan Türk insansız hava uçakları (İHA ve SİHA) muadillerine kıyasla büyük ilgi çekerken, Kanada’dan dün gece yarısından sonra yapılan açıklama ile Türk İHA ve SİHA’larına parça tedariki sağlayan Kanadalı şirketlerin ambargo uygulayacağı açıklandı.

Habertürk yazarı Çetiner Çetin'in haberine göre, ABD ve Kanada’daki Ermeni lobisinin son 3 aydan buyana Kanada Dışişleri Bakanlığı ile 6, Savunma Bakanlığı ile 4 görüşme gerçekleştirdiğini kaydeden Kanadalı yetkililer, Ermeni lobisinin çok baskın olduğuna dikkat çekti.

Kanada, son Karabağ savaşında kullanılan askeri teknolojilerin özellikle, savaş sırasında tedariki geçici olarak dondurulan insansız hava araçları için kullanılan parçaların Türkiye'ye temini durdurdu.

Dün Dışişleri Bakanı Marc Garneau, Dağlık Karabağ'da Kanada teçhizatının kullanıldığına dair inandırıcı kanıtlar bulan Savunma Bakanlığı ile yapılan detaylı bir soruşturma sonucunda alındığını vurgulayarak nihai kararı açıkladı.

Türk yetkililer İHA ve SİHA’ların Karabağ’da kullanıldığını ve Azerbaycanlı kardeşlerimize desteğin devam edeceğini en üst seviyede açıklamışlardı. Azerbaycan ile Karabağ savaşı sırasında Kanada’ya baskı uygulayan Ermeni lobisi savaş sonrası süreçte de bu baskıyı devam ettirdi ve bu sonucunda Dışişleri Bakanı'nın açıklama yaptığı ifade edildi.

Soruşturma savaş sırasında, Kanadalı silah kontrol gruplarından biri olan Project Ploughshares'in Karabağ'a karşı kullanılan insansız hava araçlarının Kanadalı bir şirket olan L3Harris Wescam tarafından üretilen hedefleme ve atış sistemleriyle donatıldığını bildirmesiyle başladı.

Burada dikkat çeken nokta ise Project Ploughshares'in 12 kişiden oluşan yönetim kurulunda 4 asil üyenin Ermeni kökenli olması. Diğer bir ifade ile Ermeniler lobi faaliyetlerini sadece siyaset üzerinde değil aynı zamanda sivil.

Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau dün gece yarısından sonra bir açıklama yaparak Kanada’nın NATO müttefiki Türkiye’ye artık askeri malzeme ve teknoloji satmayacağını bildirdi.

Garneau, e-posta üzerinden yaptığı açıklamada, “Kanada’nın Türkiye’ye ithal ettiği teknolojinin Dağlık Karabağ’da kullanıldığına dair güvenilir kanıtlara ulaşıldığı bu gözden geçirmenin ardından, 2020 sonbaharında durdurulan izinlerin iptal edildiğini açıklıyorum. Bu kullanım, Kanada’nın dış politikasıyla da Türkiye’nin verdiği kullanım güvencesiyle de uyuşmuyor.” dedi.

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