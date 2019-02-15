Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Yoldere Mahallesi'nde, E.S. (13) isimli kız çocuğu çarşamba akşamı kayboldu. Ailenin haber vermesi üzerine İlçe Jandarma ekipleri E.S.'nin bulunması için yoğun bir çalışma başlattı. Sosyal medyada E.S.'nin fotoğrafları paylaşıldı.

JANDARMA EKİPLERİ SEFERBER OLDU

İHA'da yer alan habere göre, tüm birimlerin seferber olduğu arama çalışmaları sonuç vermedi. Ailenin verdiği bilgiler doğrultusunda hareket eden ve ilçenin kırsal kesimleri de dahil her yeri arayan jandarma ekipleri, 13 yaşındaki E.S.'yi evlerinin bodrum katında halıların arasında uyurken buldu. E.S. sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.