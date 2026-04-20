        Haberler Spor Basketbol Kadınlar EuroLeague TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Fenerbahçe ve Galatasaray'a tebrik

        TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Fenerbahçe ve Galatasaray'a tebrik

        TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Euroleague'de şampiyon olan Fenerbahçe Opet ve finalde karşılaştığı Galatasaray Çağdaş Faktoring'i kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 00:12 Güncelleme:
        Türkoğlu, ABD merkezli sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa'nın zirvesinde Türkiye var! Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Opet'i kutluyorum. Finalde mücadele ederek kadın basketbolunda Avrupa'nın zirvesinde Türk derbisi izleten Galatasaray Çağdaş Faktoring'i tebrik ederim. Mücadeleleriyle sezon boyu ülkemizi gururlandıran takımlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

