        TÜRKSAT 2026'yı uluslararası pazarlara açılma yılı ilan etti

        TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, 2026'yı uluslararası pazarlara açılma yılı ilan ettiklerini belirterek, "Yurt dışına satış yapmak üzere çalışan ekipler sadece kendi kurumlarının ürünlerini ve hizmetlerini değil, aynı zamanda Türkiye'nin bütün yetkinlik ve yeteneklerini satmak için çalışıyorlar." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 13:15 Güncelleme: 03.02.2026 - 13:15
        2026 uluslararası pazarlara açılma yılı
        Ahmet Hamdi Atalay, AA'nın global iletişim ortağı olarak yer aldığı "OMNEX 2026 Umman-Türkiye İş Forumu ve Uluslararası Ticaret Fuarı"na ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Umman'ın kendileri için öncelik verdikleri ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Atalay, firma olarak 2025'te yurt dışına açılmak üzere yoğun bir mesai harcadıklarını söyledi.

        Atalay, 2026 ve sonrasında Türkiye'ye yakın coğrafyalar başta olmak üzere uluslararası pazarlarda daha fazla yer almaya başlayacaklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

        "Bunun önemli adımlarından biri de Umman. Burasının Körfez ülkeleriyle teması çok güçlü. TÜRKSAT, Umman'ı aynı zamanda diğer bölge ülkelerine de açılma limanı diye görüyor. Burada şu an somut olarak Ticaret Bakanlığının dijital dönüşümüyle ilgili bir projeye teklif verdik. Çok sayıda ülkeden onlarca şirketin katıldığı bir ihale sürecinde kısa listede kalmış durumdayız ve o ihalenin sonucunu bekliyoruz."

        İhalenin alınması halinde uzun vadeli olabilecek işbirliğini başlatacaklarına işaret eden Atalay, bunun için de yerel ortaklara ihtiyaçlarının bulunduğunu ve fuar kapsamında gerçekleştirdikleri anlaşma ile Umman'da ve buraya yakın bölgelerde bazı işlerde birlikte çalışmalar yapacaklarını dile getirdi.

        "TÜRK FİRMALARINI YURT DIŞINA AÇILMAYA DAVET EDİYORUZ"

        Atalay, fuarın kendileri için oldukça verimli geçtiğini belirterek, alanda çok sayıda Türk firması bulunduğunu ve bu durumdan dolayı gurur duyduklarını söyledi.

        Türk firmalarının dünyaya açılması için böyle etkinliklerin daha fazla yapılması gerektiğine dikkati çeken Atalay, şunları kaydetti:

        "Bunu görmekten memnun oluyoruz ve bütün Türk firmalarını, eğer henüz açılmamışlarsa yurt dışına açılmaya davet ediyoruz. TÜRKSAT olarak 2026 ve sonrasını uluslararası pazarlara açılma yılı ilan ettik. Bu konuda azimle çalışan bir ekibimiz var. Yurt dışına satış yapmak üzere çalışan ekipler sadece kendi kurumlarının ürünlerini ve hizmetlerini değil, aynı zamanda Türkiye'nin bütün yetkinlik ve yeteneklerini satmak için çalışıyorlar. Bu çok gurur verici bir durum."

        Öte yandan, fuar kapsamında TÜRKSAT ile Umman merkezli Industrial Management Technology & Contracting LLC (İmtac) arasında imzalanan protokol ile Türkiye ve Umman'ın ileri teknoloji paylaşımı, e-Devlet, akıllı şehirler odağında proje geliştirme ve bölgesel dijital dönüşüm süreçlerinde stratejik işbirliği yapması hedefleniyor.

