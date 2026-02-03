TÜRKSAT 2026'yı uluslararası pazarlara açılma yılı ilan etti

Ahmet Hamdi Atalay, AA'nın global iletişim ortağı olarak yer aldığı "OMNEX 2026 Umman-Türkiye İş Forumu ve Uluslararası Ticaret Fuarı"na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Umman'ın kendileri için öncelik verdikleri ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Atalay, firma olarak 2025'te yurt dışına açılmak üzere yoğun bir mesai harcadıklarını söyledi.

Atalay, 2026 ve sonrasında Türkiye'ye yakın coğrafyalar başta olmak üzere uluslararası pazarlarda daha fazla yer almaya başlayacaklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bunun önemli adımlarından biri de Umman. Burasının Körfez ülkeleriyle teması çok güçlü. TÜRKSAT, Umman'ı aynı zamanda diğer bölge ülkelerine de açılma limanı diye görüyor. Burada şu an somut olarak Ticaret Bakanlığının dijital dönüşümüyle ilgili bir projeye teklif verdik. Çok sayıda ülkeden onlarca şirketin katıldığı bir ihale sürecinde kısa listede kalmış durumdayız ve o ihalenin sonucunu bekliyoruz."

İhalenin alınması halinde uzun vadeli olabilecek işbirliğini başlatacaklarına işaret eden Atalay, bunun için de yerel ortaklara ihtiyaçlarının bulunduğunu ve fuar kapsamında gerçekleştirdikleri anlaşma ile Umman'da ve buraya yakın bölgelerde bazı işlerde birlikte çalışmalar yapacaklarını dile getirdi.