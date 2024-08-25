Türksat 6A'nın yörünge yolculuğu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin ilk yerli ve millî haberleşme uydusu Türksat 6A’nın uzay yolculuğunun başarıyla devam ettiğini bildirdi. Uydunun 50 derece Doğu test yörüngesine 20 Temmuz’da ulaştığını ve uydunun antenlerinin burada ilk kez açıldığını anımsatan Uraloğlu, tüm testlerin tamamlanmasının ardından uydunun asıl yörüngesine gönderileceğini açıkladı. Uydunun yörünge manevralarının yapılması amacıyla gerçekleştirilen 5 ateşleme sonrasında 35 bin 786 kilometrede sabitlendiğini ve testlerin bu uzaklıkta sürdürüldüğünü belirten Uraloğlu, şu anda uydunun bütün fonksiyonlarının normal olduğunun ve sürecin planlandığı şekilde ilerlediğinin altını çizdi.

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8 ALANDA SİSTEM TESTLERİ YAPILIYOR

Uraloğlu, Türkiye’nin ilk yerli ve millî haberleşme uydusu olan Türksat 6A’nın 50 derece Doğu yörüngesinde bir dizi teste tabi tutulduğunu kaydederek, “Türksat 6A uydumuzun göreve başlaması için geçici yörüngesinde 8 sistemde birçok test yapılıyor. Uydumuz üzerinde Güç Alt Sistemi Testleri, Uydu Yönetim Alt Sistemi Testleri, Yörünge Yönelim ve Kontrol Alt Sistemi Testleri, Kimyasal İtki Alt Sistemi Testleri, Elektrikli İtki Alt Sistemi Testleri, Isıl Kontrol Alt Sistemi Testleri, Telemetri, Telekomut ve Mesafe Ölçüm Alt Sistemi Testleri ile Faydalı Yük Alt Sistem Testleri uygulanacak. Şu anda bu 8 farklı sistemdeki tüm testleri başarıyla sürüyor. Bunların tamamlanmasının ardından, Ekim ayı sonuna doğru uydumuzu 42 derece Doğu yörüngesine göndereceğiz. Daha sonra ilk yerli ve millî ilk haberleşme uydumuz Türksat 6A’yı ülkemizin ve milletimizin hizmetine vereceğiz" diye konuştu.

TÜRKİYE İLK 11 ÜLKE ARASINA GİRDİ Türksat 6A ile Türkiye’nin haberleşme uydusu üreten 11 ülke arasına girdiğini vurgulayan Uraloğlu, “Haberleşme uyduları gibi kritik öneme sahip teknolojilerin dışa bağımlı olmadan üretilmesi millî güvenliğimiz açısından son derece önemli. Türksat 6A uydusu dışa bağımlılığın azaltılması yönünde önemli bir kilometre taşı olacak." dedi. Uraloğlu, projede çalışan onlarca mühendis ve personel ile uydu - uzay sanayii için çok önemli insan kaynağı yetiştirildiğinin de altını çizdi. "YÜZDE 80'İN ÜZERİNDE YERLİLİK ORANI YAKALANDI" TÜRKSAT 6A Projesi'nde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TÜRKSAT’ın işletici Kurum olarak, TÜBİTAK UZAY’ın Proje Yönetici Kurum, ASELSAN, TUSAŞ ve CTECH firmalarının ise proje yürütücü kurum olarak yer aldığını anımsatan Uraloğlu, söz konusu firmalar sayesinde uydunun yüzde 80’nin üzerinde yerlilik oranıyla üretildiğini vurguladı. TÜBİTAK Uzay’ın bu kapsamda Uydu Yönetim Alt Sistemi’ni, Yörünge Yönelim Kontrol Alt Sistemi’ni, Güç Alt Sistemi’ni, Elektrikli İtki Alt Sistemi’ni, Arayüz Kontrol Birimleri’ni ve Haberleşme Görev Yükü’nü geliştirdiğini anlatan Uraloğlu, “ASELSAN, Türkiye Anteni’ni, Almaç, INET ve Faydalı Yük Arayüz Birimini gerçekleştirdi. CTECH, Telemetri/İşaret Sinyali Vericisinden Telekomut Alıcıya, Yönsüz Alıcı Anteninden Alıcı Test Bağdaştırıcısına kadar tüm Telemetri Telekomut ve Mesafe Ölçüm Alt sistemlerini geliştirdi. TUSAŞ ayrıca Pil Panelini de geliştirdi. Türksat 6A uydusunun üretim entegrasyon ve testleri de Türksat’ın katkıları ile TUSAŞ Kazan tesislerinde kurulan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde (USET) gerçekleştirildi” dedi.