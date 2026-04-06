        Haberler Bilgi Gündem Türkşeker 525 geçici işçi alımı başvurusu ne zaman, nasıl başvuru yapılır, şartları neler, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak?

        Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker) 525 geçici işçi alımı yapacağını duyurdu. Adaylar başvurularını online olarak İŞKUR sistemi üzerinden yapabilecek. Başvuru yapmak isteyen adaylar, Türkşeker 525 geçici işçi alımı şartları, başvuru tarihleri ve branş dağılımı merak konusu oldu. Peki, Türkşeker 525 geçici işçi alımı başvurusu ne zaman, şartları neler, kadro ve branş dağılımı nasıl? İşte Türkşeker işçi alımı başvuru ekranı...

        Giriş: 06.04.2026 - 19:45 Güncelleme:
        Türkşeker 525 geçici işçi alımı yapıyor. Farklı illerdeki fabrikalarda görevlendirilecek işçiler için kadro ve branş dağılımı belli oldu. Adaylar başvuru yapmak için belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Peki, Türkşeker 525 geçici işçi alımı başvurusu ne zaman, nasıl başvuru yapılır, şartları neler, Türkşeker işçi alımı kadro ve branş dağılımı nasıl olacak? İşte Türkşeker işçi alımı başvuru şartları...

        TÜRKŞEKER 525 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), ülke genelindeki fabrikalarında istihdam edilmek üzere toplam 525 geçici işçi alımı yapacağını duyurdu.

        Türkşeker 525 geçici işçi alımı başvuruları 6 Nisan 2026 Pazartesi günü itibarıyla başladı.

        TÜRKŞEKER 525 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

        Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden resmen başlayan başvuru süreci, kamu kurumunda görev almak isteyen binlerce aday için büyük bir fırsat kapısı oluşturuyor.

        TÜRKŞEKER 525 İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

        LABORATUVAR (PANCAR ANALİZ) - NUMUNE ALMA ELEMANI (197 kişi)

        KAZAN DAİRESİ - MEKANİKER BUHAR KAZANLARI TEKNİSYENİ (76 kişi)

        TARIM MAKİNELERİ ATÖLYESİ - MAKİNE BAKIM ONARIM TEKNİSYENİ (149 kişi)

        MEYDAN - PANCAR BOŞALTMA OPERATÖRÜ (57 kişi)

        MUHASEBE (ŞEKER-MALZEME AMBARI) - AMBAR İŞÇİSİ (46 kişi)

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
