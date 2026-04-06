Türkşeker 525 geçici işçi alımı yapıyor! Türkşeker işçi alımı başvurusu ne zaman, şartları neler?
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker) 525 geçici işçi alımı yapacağını duyurdu. Adaylar başvurularını online olarak İŞKUR sistemi üzerinden yapabilecek. Başvuru yapmak isteyen adaylar, Türkşeker 525 geçici işçi alımı şartları, başvuru tarihleri ve branş dağılımı merak konusu oldu. Peki, Türkşeker 525 geçici işçi alımı başvurusu ne zaman, şartları neler, kadro ve branş dağılımı nasıl? İşte Türkşeker işçi alımı başvuru ekranı...
TÜRKŞEKER 525 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), ülke genelindeki fabrikalarında istihdam edilmek üzere toplam 525 geçici işçi alımı yapacağını duyurdu.
Türkşeker 525 geçici işçi alımı başvuruları 6 Nisan 2026 Pazartesi günü itibarıyla başladı.
TÜRKŞEKER 525 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden resmen başlayan başvuru süreci, kamu kurumunda görev almak isteyen binlerce aday için büyük bir fırsat kapısı oluşturuyor.
TÜRKŞEKER 525 İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI
LABORATUVAR (PANCAR ANALİZ) - NUMUNE ALMA ELEMANI (197 kişi)
KAZAN DAİRESİ - MEKANİKER BUHAR KAZANLARI TEKNİSYENİ (76 kişi)
TARIM MAKİNELERİ ATÖLYESİ - MAKİNE BAKIM ONARIM TEKNİSYENİ (149 kişi)
MEYDAN - PANCAR BOŞALTMA OPERATÖRÜ (57 kişi)
MUHASEBE (ŞEKER-MALZEME AMBARI) - AMBAR İŞÇİSİ (46 kişi)