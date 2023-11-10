TürkTraktör ürettiği üç traktörden birini ihraç etti TürkTraktör Ticari İş Lideri Ahmet Canbeyli, bu yılın 10 ayında ihracatlarının geçen yıla göre yüzde 11 arttığını belirterek, "Ürettiğimiz 38 bin traktörden 25 bini iç pazarda satıldı. 13 bin traktörü dünya genelinde 120'den fazla ülkeye ihraç ettik" dedi

TürkTraktör Ticari İş Lideri Ahmet Canbeyli, Türkiye'deki traktör endüstrisindeki son değişimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Canbeyli, Türkiye'nin bu yıl traktör pazarında önemli büyüme yakaladığını vurgulayarak, "Özellikle ilk 6 ay pazar yüzde 30'un üzerinde bir büyüme kaydetti. Eylül sonunda pazar yaklaşık 58 bin adete ulaştı. Bu geçen yıla göre de yüzde 30'a yakın bir büyümeyi ifade ediyor. Beklentimiz, bu yıl Türkiye'de pazarın 75 bin seviyesine ulaşarak yeni bir rekor elde etmesi. Daha önce 2017 yılında 73 bin seviyesine ulaşmıştı Türkiye'de traktör pazarı. Ümit ediyoruz ki bu yıl yeni bir rekora imza atacağız" dedi.

TürkTraktör olarak eylül sonu itibarıyla 38 bin traktör ürettiklerini belirten Canbeyli, "Ürettiğimiz 38 bin traktörden 25 bini iç pazarda satıldı. 13 bin traktörü de 120'den fazla ülkeye ihraç ettik. Eylül sonu itibarıyla ihracatımız geçen yıla göre yüzde 11 arttı. İhracatımızın yüzde 80'inden fazlasını Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirmekteyiz. İhracattaki bu temponun devam edeceğini öngörüyoruz. Tabii ki dünya genelindeki genel yavaşlamalardan yurt dışındaki pazarlar da etkileniyor. Mevcut durumda ihracat tarafındaki ağırlığımızı sürdürmeyi planlıyoruz. Şu anda ürettiğimiz her 3 traktörden 1'inin ihracatını gerçekleştirmekteyiz" bilgilerini paylaştı.

Canbeyli, birçok traktörü yeni emisyona göre güncellediklerini, gelecek yıl hazirana kadar ürün gamlarının tamamını Stage 5 emisyon seviyesine geçirmeyi planladıklarını söyledi.

Bu yıl sonunda yaklaşık yüzde 70'lik bir kısmın yeni emisyon seviyesine geçeceğini belirten Canbeyli, "Sürdürülebilirlik strateji çerçevesinde hedeflerimizi paylaştık. Traktör üretimindeki emisyon seviyesi Stage 5 emisyonlu traktörleri üretmekten kadın çalışanlarımızın oranına, enerjimizi sürdürülebilir kaynaklardan elde etmeye kadar çok farklı alanlarda birçok hedef var. Şu aşamada açıkladığımız hedefleri, özellikle her yıl arkasını dolduracak şekilde takip ediyoruz" dedi.