TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya: "Rezervasyonlarda yüzde 20 artış var"

Bu yılbaşı tatilinin salı akşamına denk gelmesi nedeniyle birçok otel kutlama programını hafta sonuyla birleştirdi. Yurt içi tatilcilerin çoğunluğu 2 ya da 3 günlük planlamalar yaptı.

Tatili hafta sonuyla birleştirenler, 28 Aralık Cumartesi gününden 1 Ocak Çarşamba gününe kadar 4 günlük tatile çıkacak. Türkiye'de yılbaşı tatilinin en önemli adresi olan Antalya'da yerli turist için ünlü sanatçıların konser programları, 24 Aralık ve 7 Ocak Noel kutlamaları için yurt dışından gelen yabancı turistler için de özel programlar hazırlandı.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, yılbaşı tatilinin hafta ortasına denk gelmesi nedeniyle bu yılbaşında daha çok kısa tur programlarının öne çıktığını söyledi. Yurt dışı tatil seyahatlerinde 4 gecelik, yurt içindeyse 2- 3 gecelik turların tercih edildiğini dile getiren Bağlıkaya, "Yılbaşı tatilini hafta sonuyla birleştirerek daha uzun planlama yapan vatandaşlarımız için de seyahat acentelerimiz uygun tatil paketleri hazırladı. Yılbaşı dönemine yönelik rezervasyon sayısında geçen yıla göre yüzde 15- 20 civarında artış olduğunu gözlemliyoruz" dedi.

Yurt içinde büyük şehirlere yakın yerler olan Sakarya-Sapanca, Bolu-Abant, Yalova, Bursa, İstanbul'da Şile ve Ağva gibi destinasyonların yılbaşı döneminde tercih edildiğini anlatan Firuz Bağlıkaya, "Yine başta Uludağ olmak üzere kayak merkezlerinin bulunduğu tatil bölgeleri; Pamukkale, Afyon ve Denizli gibi lokasyonlardaki termal oteller; Ege'de Ayvalık ve Çeşme, Akdeniz Bölgesi'nde ise Antalya öne çıkıyor. Bunun yanı sıra seyahat acentelerimizin hazırladığı Kapadokya turları, turistik Doğu Ekspresi ile Kars turu gibi ürünler de ilgi çekiyor" diye konuştu.

YURT DIŞINDA VİZESİZ TURLARA İLGİ

Yurt dışındaysa vizesiz destinasyonlara talebin yüksek olduğunu ifade eden Bağlıkaya, özellikle yakın mesafedeki Balkan ülkeleri ve KKTC'nin yılbaşı için yoğun talep aldığını dile getirdi. Yunanistan turlarına da ilginin devam ettiğini belirten Bağlıkaya, bunlar dışında İtalya, Dubai, Hollanda, Portekiz, Fransa turlarının talep gördüğüne dikkati çekti.

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FİYATLAR YÜZDE 25-30 ARTTI

Yılbaşı tur fiyatlarının gidilecek bölgeye, konaklanacak otel kategorisine ve sunulan hizmetlerin çeşitliliğine bağlı olarak değişiklik gösterdiğine de işaret eden Firuz Bağlıkaya, şöyle devam etti: