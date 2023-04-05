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ÖSYM takvimi ile TUS sınav tarihi belli oldu!

Kahramanmaraş depreminin ardından TUz sınav tarihi ertelenmişti. Tıpta Uzmanlık Sınavı ve Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tarihi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. İşte 2023 ÖSYM takvimi ile TUS sınav tarihi...

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  • TUS NE ZAMAN? 2023 ÖSYM takvimi ile TUS sınav tarihi belli oldu! Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı hangi gün yapılacak?

    Tıpta Uzmanlık Sınavı TUS için geri sayım başladı. TUS geç başvuruları 8 Mart 2023 tarihinde sona erdi. Kahramanmaraş depreminin ardından yayınlanan ÖSYM takvimi ile TUS tarihi belli oldu. 26 Mart'ta yapılması planlanan Tıpta Uzmanlaşma Sınavı Nisan ayına ertelendi. İşte 2023 Tıpta Uzmanlık Sınavı ve Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tarihi...
  • TUS NE ZAMAN? 2023 ÖSYM takvimi ile TUS sınav tarihi belli oldu! Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı hangi gün yapılacak?

    2023 TUS SINAVI NE ZAMAN?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Mart'ta yapılması planlanan Tıpta Uzmanlık Sınavı'nın 15 Nisan'a ertelendiğini açıkladı.
  • TUS NE ZAMAN? 2023 ÖSYM takvimi ile TUS sınav tarihi belli oldu! Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı hangi gün yapılacak?

    TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    15 Nisan'da uygulanacak olan Tıpta Uzmanlık Sınavı sonuçları 12 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.
  • TUS NE ZAMAN? 2023 ÖSYM takvimi ile TUS sınav tarihi belli oldu! Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı hangi gün yapılacak?

    YDUS NE ZAMAN YAPILACAK?

    Bakan Koca, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın 6 Mayıs'tan 4 Haziran' tarihine erteleneceği açıklandı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tıpta Uzmanlık Sınavı 26 Marttan 15 Nisana, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 6 Mayıstan 4 Hazirana ertelenecek. Şu anda camia olarak sınavımız deprem bölgesinde sağlık hizmetleri." ifadelerini kullandı.
  • TUS NE ZAMAN? 2023 ÖSYM takvimi ile TUS sınav tarihi belli oldu! Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı hangi gün yapılacak?

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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