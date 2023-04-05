ÖSYM takvimi ile TUS sınav tarihi belli oldu!

Tıpta Uzmanlık Sınavı TUS için geri sayım başladı. TUS geç başvuruları 8 Mart 2023 tarihinde sona erdi. Kahramanmaraş depreminin ardından yayınlanan ÖSYM takvimi ile TUS tarihi belli oldu. 26 Mart'ta yapılması planlanan Tıpta Uzmanlaşma Sınavı Nisan ayına ertelendi. İşte 2023 Tıpta Uzmanlık Sınavı ve Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tarihi...