TUS sonuçları açıklandı mı? 2026 TUS 1. Dönem sınav sonuçlarına nereden bakılır?
2026 yılı 1. dönem Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) tamamlanırken, adayların odağı sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. 15 Mart'ta gerçekleştirilen sınavın ardından binlerce kişi, değerlendirme sürecinin sona ermesini bekliyor. Adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından puanlarını öğrenerek tercih süreci için hazırlıklara başlayacak. Peki, TUS 1. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, sonuçlara nereden bakılır? İşte tüm detaylar...
2026 yılı 1. dönem TUS sınavı sonrası gözler sonuç açıklamasına çevrildi. 15 Mart’ta gerçekleştirilen sınavın ardından binlerce aday, değerlendirme sürecinin tamamlanmasını ve sonuçların erişime açılmasını bekliyor. Adaylar, sonuçların ilan edilmesiyle birlikte puanlarını öğrenerek tercih sürecine geçmeyi planlıyor. Sonuçlar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açılacak. Bu kapsamda “TUS 1. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlara nasıl bakılır?” sorularının cevabı haberimizde...
TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 yılı 1. dönem Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçları 15 Nisan 2026 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.
TUS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?
2026 TUS 1. Dönem sınav sonuçları ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açılacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sonuçlara erişebilecek.
TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026 TUS 1. dönem tercih işlemlerine ilişkin tarih ve başvuru süreci, ÖSYM tarafından resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.
Adaylar tercihlerini, ÖSYM’nin belirlediği takvim doğrultusunda online olarak gerçekleştirecek. Yerleştirme işlemleri ise adayların sınav puanları, tercih sıralamaları ve programların kontenjanları dikkate alınarak bilgisayar ortamında yapılacak.
2. DÖNEM TUS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
2026 yılı 2. dönem TUS başvuru süreci 8-16 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Sınav ise 23 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak.