TUS sonuçları için gözler ÖSYM'de! İşte 2023 TUS sonuçları sorgulama ekranı
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı TUS sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 24 Eylül'de iki farklı oturumda gerçekleştirilen 2. dönem sınavının ardından adayların gözü TUS sonuçları sorgulama ekranına çevrildi. İşte 2023 TUS sonuçları sorgulama ekranı...
TUS sonuçları sorgulama ekranı, 24 Eylül'de gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na katılım sağlayan adayların gündeminde yer alıyor. Temel Tıp Bilimleri ve Klinik Tıp Bilimleri olmak üzere iki ayrı oturumda gerçekleştirilen sınavda adaylara 100 soru yöneltildi ve 135 dakika süre verildi. ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre ise TUS sonuçları 19 Ekim Perşembe günü ÖSYM sonuç ekranı üzerinden adayların erişimine açılacak. İşte 2023 TUS 2. dönem sonuçları sorgulama ekranına ilişkin detaylar...
TUS 2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından organize edilen 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem sonuçları için tarih belli oldu. TUS sonuçları 19 Ekim 2023 Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.
TUS SONUÇLARI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
TUS sınav sonuçları 19 Ekim 2023 tarihinde ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden adayların erişimine açılacak.
TUS sınav sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi https://sonuc.osym.gov.tr/ üzerinden açıklanacak.