TÜSEDAD, çiğ süt tavsiye fiyatını açıkladı

Yeni yılda peynirden terayağına kadar pek çok gıdayı etkileyecek çiğ süt litre fiyatı için Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) tavsiye fiyatı açıkladı.

TÜSEDAD güncel yem ve diğer tüm girdi ve gelirleri dikkate alarak yaptığı hesaplamalara göre,

Aralık ayı 1 litre soğutulmuş çiğ süt üretim maliyeti 19,60 TL/lt olarak hesapladı.

"SAMAN VE YONCADAKİ FİYAT ARTIŞI ÇİĞ SÜT MALİYETİNİ ARTIRDI"

1 litre çiğ sütün soğutma bedeli 1,50 TL olarak kabul edildiğinde USK süt maliyeti eşdeğeri ise (sıcak süt) 18,10 TL/lt’dir. Bir önceki aya göre; saman fiyatındaki ortalama 40 kuruş, kuru yonca otunda ise 28 kuruşluk artışın maliyete olan yükü ile reforme hayvanların kesiminde ve buzağı satış fiyatlarında önemli bir artış olmaması sonucunda Aralık ayı maliyeti bir önceki aya göre 35 kuruş arttı.

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Dernek "sektörü dengede tutacak ve hem et hem de çiğ süt üretim arzının devamlılığını sağlayacak olan çiğ süt tavsiye fiyatının her ay hesaplanan maliyet üzerine konacak ortalama yüzde 20 kar ile soğuk süt için, 23,52 TL/lt ve Sıcak süt tavsiye fiyatının (USK’nın açıkladığı) ise 21,72 TL/lt" olarak açıklanmasını önerdi.

Öte yandan USK'nın ocak ayından geçerli olmak üzere çiğ süt tavsiye fiyatı litre başına 17,15 TL olarak açıklanmıştı.