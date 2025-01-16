Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.789,57 %0,51
        DOLAR 35,4459 %-0,02
        EURO 36,5929 %0,23
        GRAM ALTIN 3.089,50 %0,49
        FAİZ 39,31 %-1,36
        GÜMÜŞ GRAM 35,20 %0,47
        BITCOIN 99.121,00 %-0,56
        GBP/TRY 43,3507 %-0,19
        EUR/USD 1,0291 %0,02
        BRENT 81,26 %-0,94
        ÇEYREK ALTIN 5.051,34 %0,49
        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda TÜSEDAD, çiğ süt tavsiye fiyatını açıkladı - Alışveriş Haberleri

        TÜSEDAD, çiğ süt tavsiye fiyatını açıkladı

        Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), 1 litre çiğ süt için 2025'te tavsiye edilen fiyatı soğuk süt için, 23,52 TL/lt ve sıcak süt tavsiye fiyatının ise 21,72 TL/lt olarak açıklanmasını önerdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 14:38 Güncelleme: 16.01.2025 - 14:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        TÜSEDAD, çiğ süt tavsiye fiyatını açıkladı
        ABONE OL

        Yeni yılda peynirden terayağına kadar pek çok gıdayı etkileyecek çiğ süt litre fiyatı için Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) tavsiye fiyatı açıkladı.

        TÜSEDAD güncel yem ve diğer tüm girdi ve gelirleri dikkate alarak yaptığı hesaplamalara göre,

        Aralık ayı 1 litre soğutulmuş çiğ süt üretim maliyeti 19,60 TL/lt olarak hesapladı.

        "SAMAN VE YONCADAKİ FİYAT ARTIŞI ÇİĞ SÜT MALİYETİNİ ARTIRDI"

        1 litre çiğ sütün soğutma bedeli 1,50 TL olarak kabul edildiğinde USK süt maliyeti eşdeğeri ise (sıcak süt) 18,10 TL/lt’dir. Bir önceki aya göre; saman fiyatındaki ortalama 40 kuruş, kuru yonca otunda ise 28 kuruşluk artışın maliyete olan yükü ile reforme hayvanların kesiminde ve buzağı satış fiyatlarında önemli bir artış olmaması sonucunda Aralık ayı maliyeti bir önceki aya göre 35 kuruş arttı.

        REKLAM

        Dernek "sektörü dengede tutacak ve hem et hem de çiğ süt üretim arzının devamlılığını sağlayacak olan çiğ süt tavsiye fiyatının her ay hesaplanan maliyet üzerine konacak ortalama yüzde 20 kar ile soğuk süt için, 23,52 TL/lt ve Sıcak süt tavsiye fiyatının (USK’nın açıkladığı) ise 21,72 TL/lt" olarak açıklanmasını önerdi.

        Öte yandan USK'nın ocak ayından geçerli olmak üzere çiğ süt tavsiye fiyatı litre başına 17,15 TL olarak açıklanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        19 yıl sonra itiraf etti! "Boğarak öldürdüm!"
        19 yıl sonra itiraf etti! "Boğarak öldürdüm!"
        Ronaldo'ya çılgın teklif!
        Ronaldo'ya çılgın teklif!
        Biden Amerikan halkına son kez seslendi
        Biden Amerikan halkına son kez seslendi
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Taraflar silahlarını çekti! Sokakta kanlı düello: 3 ölü!
        Taraflar silahlarını çekti! Sokakta kanlı düello: 3 ölü!
        İstanbul'da sahte içkiden 30 can kaybı!
        İstanbul'da sahte içkiden 30 can kaybı!
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Kamu bankaları 'yerli kartları' önceliklendirecek
        Kamu bankaları 'yerli kartları' önceliklendirecek
        Transferde sıcak saatler!
        Transferde sıcak saatler!
        ABD, aşırı sağcı 'Terrorgram' ağını terör örgütü listesine ekledi
        ABD, aşırı sağcı 'Terrorgram' ağını terör örgütü listesine ekledi
        Zaha, ABD yolcusu!
        Zaha, ABD yolcusu!
        Özel okul velileri ders kitabı için ücret ödemeyecek
        Özel okul velileri ders kitabı için ücret ödemeyecek
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştılar
        Ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştılar