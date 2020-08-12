Tutmaç Çorbası nasıl yapılır? Tutmaç çorbası tarifi yemekseverler tarafından merak konusu oldu. Türk mutfağına özgü çorba olan tutmaç çorbası yapılışı haberimizde...

TUTMAÇ ÇORBASI MALZEMELERİ

Yarım su bardağı haşlanmış nohut

Yarım su bardağı erişte

Yarım su bardağı yarı haşlanmış yeşil mercimek

1 adet soğan

1 tatlı kaşığı kuru nane

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı

1 litre su Terbiyesi için Malzemeler

1 yemek kaşığı un

1 ad yumurta sarısı

1,5 su bardağı süzme yoğurt

TUTMAÇ ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Çorba tenceresinde suyu kaynatın, kaynayan suyun içerisine nohut, mercimek ve erişte ekleyip, erişteler pişene kadar kaynatın. Ayrı bir kâsede terbiye için olan malzemeleri çırpın. Kaynattığınız çorbanın suyundan 1 kepçe alarak azar azar terbiyeye döküp karıştırın. Bu işlemi terbiyeyi ısıtıncaya kadar devam edin. Terbiyeyi çorbanın içine ilave edip 5 dakika daha kaynatın.

Ayrı bir tavada yemeklik doğranmış soğanı zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Kuru nane, tuz, karabiber ekleyip karıştırın ve çorbaya ilave edip 1 taşım kaynatıp sıcak servis edin.