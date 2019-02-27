Biz müslümanlar olarak hayatımızın her alanında İslamın kurallarına uyarak yaşamayı öğrenmeliyiz. Tuvalet adabı, tuvalete girerken ve çıkarken okunacak dua da yapılması gerekenlerden biridir. Peki, tuvalete girerken ve çıkarken okunacak dualar nelerdir?

TUVALETE GİRERKEN OKUNACAK DUA

Okunuşu: “Allahümme innî euzü bike minel hubsi vel habais”

Anlamı: “Allah’ım! Pislikten ve cin ve şeytan gibi kötü yaratıklardan sana sığınırım”

Enes b. Malik (r.a.)’den rivâyete göre bir hadiste, Rasylullah (s.a.v.) tuvalete girmek istediğinde: “Allah’ım erkek ve dişi tüm şeytanlardan ve tüm pisliklerden sana sığınırım” derdi. (Buhari)

Tuvaletten çıkınca da sağ ayakla çıkılmalıdır. Sol el ile taharetlenmeli, taharet yaparken su ile temizlenmelidir. Zaruretsiz ayakta idrar yapmamalı. Daha sonra da tuvaletten çıkarken dua okunmalıdır.

TUVALETTEN ÇIKARKEN OKUNACAK DUA

Okunuşu: “Elhamdülillâhillezî ezhebe anil eza ve âfâni”

Anlamı: “Benden sıkıntıyı gideren ve bana afiyet bahşeden Allah’a hamd olsun”

Hz. Âişe (r.a)’dan rivayet edildiğine göre bir hadiste, Rasulullah (s.a.v.) tuvaletten çıkınca: “Lutfunla Ya Rab beni bağışla” derdi. (Ebu Davud)

İş hayatımızda, evimizde, okulumuzda, seyahatlerimizde, alışverişimizde, çocuklarımızı yetiştirirken vb. her yerde ve her zaman dinimizin gerektirdiği şekilde, Kuran’ın emrettiği gibi, sünnete riyaret ederek yaşamayı ilke edinmeliyiz. Tuvalette bu alanlardan biridir.

TUVALET ADABI

1- Tuvalete girerken Euzü Besmele çekilip, (Allahümme innî eûzü bike minel hubsi vel habâis) duası okunur.

2- Tuvalete girerken elinde, Allahü teâlânın ismi ve Kur’an-ı kerim yazılı bir şey bulunmamalı. Cepte veya kapalı olursa mahzuru olmaz. Boynunda Allah yazılı kolye bulunmamalı. Varsa bluz içine koymalı.

3- Tuvalete uygun şekilde kaplanmış muskayla girmek caizdir.

4- Tuvalete sol ayakla girip, sağ ayakla çıkmalı.

5- Tuvaletten çıkınca, (Elhamdülillâhillezî ezhebe anil eza ve âfâni) duası okunmalı.

6- Tuvalette konuşmamalı, çok oturmamalı, gazete falan okumamalı, şarkı söylememeli, sigara içmemeli, sakız çiğnememelidir.

7- Tuvalette zikredilmez, selam verenin selamı alınmaz. Aksıran ise, kalbinden Elhamdülillah der.

8- Tuvalette abdest bozarken, önü ve arkayı kıbleye getirmemeli. Sola doğru meyletmeli.

9- İstincadan, yani taharetlendikten sonra hemen örtünmeli.

10- Sol el ile taharetlenmeli. Sol elinde, istincaya mâni bir özür varsa, sağ elle istinca yapmasında kerahat yoktur.

11- Pisliği parmakla alıp eli yıkamalı. En sonunda kalan pislik varsa onu da su ile yıkamalı.

12- Erkekler, istinca yaparken, arkadan öne doğru, kadınlar ise önden arkaya doğru yıkamalı. Böylece ön avret yerine pislik bulaştırılmadığı gibi, tahrik edilerek şehvete de sebep olunmaz.

13- Taharetlendikten sonra, bezle kurulanmalı. Bez yoksa tuvalet kâğıdıyla da kurulanmak caiz olur. Bu kâğıtlar o maksatla imal edilmiştir. Başka kâğıtları kullanmak mekruh olur.

14- İstincadan, yani temizlendikten sonra iç çamaşırına bir miktar su serpmeli. Böylece, çamaşırında yaşlık görünce idrar sanmamalı, bu benim döktüğüm su diyerek vesveseye kapılmamalı.

15- Temizlendikten sonra, erkekler istibra yapmalı. Kadınlar istibra yapmaz. İstibra idrar kanalında idrar bırakmamaktır. İstibra, yürüyerek, öksürerek veya sol tarafa yatarak yapılır.

16- İstibra yapılmadan tuvaletten çıkılırsa, idrarın çıkma ve çamaşıra bulaşma ihtimali olacağından, tuvaletten çıkmadan önce idrar deliğine, arpa büyüklüğünde bir pamuk konularak idrarın dışarı çıkması önlenmeli.

17- İstibra yapılarak idrar kalmadığının anlaşılmasına, kalbin mutmain olmasına istinka denir. İstinkadan sonra, artık abdest alınabilir.

18- Avret yerine ve necasete bakmamalı, tuvalete sümkürmemeli, tükürmemeli.

19- Zaruretsiz ayakta idrar yapmamalı. Tuvalette elbiseye idrar sıçratmamalı. Bunun için mümkünse, ayrı bir pijama, eşofman kullanılmalıdır. Tuvalete özel pijama ile ve başı örtülü olarak girmek müstehabdır.

20- Tuvaletten çıkınca elleri yıkamalı.

21- Hiçbir suya, cami duvarına, mezarlığa ve yola abdest bozmamalıdır.

22- Su bulunmazsa, taş ve benzerleriyle taharetlenmek, de su yerine geçer.