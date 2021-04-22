Tuvana Türkay, son olarak kendisine, "Çocukluk fotoğrafın var mı?" sorusunu yönelten kullanıcıya ise yayınladığı bu kare ile cevap verdi.

Yemek konusunda da konuşan Türkay, "İçinde yoğun olarak patates olan bütün yemekleri severim" dedi.