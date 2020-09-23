AA

TÜVTÜRK’ten yapılan açıklamada, "Son günlerde kamuoyundan takip ettiğimiz üzere, farklı kişi ve kurumların, kurdukları yanıltıcı internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılıyla ücretsiz olarak sunulan randevu hizmeti için ücret talep ettiğini gözlemlemekteyiz.” denildi.

Açıklamada, araç muayene hizmeti randevularının, "www.tuvturk.com.tr" internet sitesinden, "0 850 222 88 88" numaralı çağrı merkezinden ve e-devlet üzerinden tüm araç sahiplerine ücretsiz olarak verildiği aktarıldı.

TÜVTÜRK’ün bunun dışında hiçbir internet sitesi ve çağrı merkezi ile bağı veya iş birliğinin bulunmadığı belirtilen açıklamada, "Araç sahiplerini bu internet siteleri ve çağrı merkezleriyle ilgili uyarmak, randevularını internet sitemiz ve çağrı merkezimizden ücretsiz alabileceklerini hatırlatmak isteriz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca TÜVTÜRK’ün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın denetiminde Türkiye’de periyodik araç muayene hizmeti vermeye yetkili tek kuruluş olduğu anımsatılarak, "Kurumumuzun ismini kullanarak vatandaşlarımızın mağdur olmasına ve yanlış yönlendirilmesine sebep olan kişi ve kuruluşlara karşı yürüttüğü yasal mücadelesine devam edecektir." denildi.