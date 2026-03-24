        Tuz Fabrikası'nda iş kazası: 10 metreden düşen işçi hayatını kaybetti

        Tuz Fabrikası'nda iş kazası: 10 metreden düşen işçi hayatını kaybetti

        Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde faaliyet gösteren Safir Tuz Fabrikası'nda çatı montajı yaptığı sırada 10 metre yükseklikten düşen işçi, hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 15:12 Güncelleme:
        10 metreden düşen işçi can verdi

        Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde faaliyet gösteren Safir Tuz Fabrikası'nda çatı montajı yaptığı sırada 10 metre yükseklikten düşen işçi, hayatını kaybetti.

        DENGESİNİ KAYBEDEREK BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

        Olay, Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde faaliyet gösteren Safir Tuz Fabrikası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada çalışan Ozan Turhan (48), yaklaşık 10 metre yükseklikte çatı montajı yaptığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan işçi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Hastanede tedavi altına alınan Turhan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri, iş kazasının yaşandığı alanda tahkikat yaptı. Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca iş kazasına ilişkin adli işlem başlatıldı.

