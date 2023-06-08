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Tuz ruhu nedir?

Tuz ruhu ya da kimyasal ismiyle hidroklorik asit; oda sıcaklığında ve normal bir basınç altında gaz halinde bulunan hidrojen klorürün sulu çözeltisi olup, oldukça sık kullanılan bir bileşik olarak öne çıkmaktadır. Oldukça güçlü bir asit olan ve sahip olduğu keskin kokusuyla nefes almayı dahi zorlaştıran tuz ruhu (hidroklorik asit) insan sağlığı için de oldukça tehlikeli bir asittir. Peki, tuz ruhu asit mi baz mı? Tuz ruhu nedir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Tuz Ruhu Nedir? Tuz Ruhu Asit mi Baz mı? hteg
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Deri ile temas ettiğinde ciddi acı veren ve yanıklara da sebep olan tuz ruhu, solunması halinde ise solunum yollarında ciddi tahrişlere neden olmaktadır. Peki, tuz ruhu nasıl kullanılır? Tuz ruhu çamaşır suyu zehirlenmelerinde ne yapılmalı? İşte, tüm detaylar…

Tuz Ruhu Nedir?

Hidroklorik asit ya da halk arasında bilinen ismiyle tuz ruhu, hidrojen ve klor elementlerinden meydana gelen bir kimyasal bileşiktir. Normal basınç altında ve oda sıcaklığı şartlarında gaz halinde bulunan ve su ile karışıp bir çözelti haline gelen tuz ruhu zehirli içeriğe sahip bir asittir.

Kaynama noktası 117 santigrat derece, erime noktası ise -27 derece olan tuz ruhu, insan vücudu da dahil olmak üzere pek çok yüzeyde ciddi hasarlara neden olabilen bir asittir. Demir, çinko ve alüminyum gibi metallerle reaksiyona girdiğinde hidrojen açığa çıkaran tuz ruhu, aynı zamanda pas giderici bir özelliğe de sahiptir.

Tuz Ruhu Nasıl Kullanılır?

Oldukça tehlikeli asitler arasında yer alan ve hem solunması hem de deri ile temas etmesi ciddi rahatsızlıklara yol açan tuz ruhunu kullanırken, dikkat edilmesi gereken birtakım hususlar bulunmaktadır. Öncelikle tuz ruhu kullanılmadan önce maske takılması, koruyucu eldiven giyilmesi ve ortamın havalandırılması oldukça önemlidir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise tuz ruhu dökülecek yerde (lavabo, tuvalet vs.) su birikintisi olmaması gerektiğidir. Tuz ruhu işlemi uygulandıktan sonra 5 dakika kadar beklenmeli ve hemen ardından bölge bol su ile durulanmalıdır.

Tuz Ruhu Nerelerde Kullanılır?

Tuz ruhu tuvalet ya da banyo gideri açma dışında da birçok alanda kullanılmaktadır. Demirin üzerinde bulunan pasların temizlenmesi, kimya alanında organik bileşiklerin elde edilmesi, inorganik birtakım bileşiklerin üretilmesi, su artıma tesislerindeki pis suların temizlenmesi, solüsyonların ph değerlerinin dengelenmesi, gibi birçok alanda tuz ruhu ya da kimyasal ismiyle hidroklorik asit kullanılmaktadır.

Tuz Ruhu Çamaşır Suyu Zehirlenmelerinde Ne Yapılmalı

Tuz ruhu (hidroklorik asit) ile çamaşır suyunun (sodyum hipoklorit) birlikte kullanılması insanlar için ölümcül sonuçlar doğurabilmektedir. Her ikisi de kimyasal açıdan oldukça güçlü olan bu ürünler karıştırıldığında ortaya çıkan klor gazı insanlar için oldukça tehlikelidir. Çamaşır suyu ile tuz ruhunun karıştırılması sonucu ortaya çıkan ve insanlar için oldukça toksik olan klor gazı, solunduğu an akciğer ilk tepkiyi verir ve insanın solunum yapması oldukça güçleşir.

Peki, tuz ruhu çamaşır suyu zehirlenmelerinde ne yapılmalı? İlk olarak solunum yoluyla zehirlenen kişi açık havaya çıkarılmalı, kişinin temiz hava alması sağlanmalı, zehirlenen kişi asla kusturulmamalı ve derhal en yakın sağlık kuruluşuna götürülmelidir.

Tuz Ruhu Asit Mi Baz Mı?

Sulu çözeltide çözeltiye artı hidrojen iyonları yükleyen maddelere asit; hidroksil iyonları yükleyen maddelere ise baz adı verilmektedir. Güçlü bir kimyasal bileşik olan tuz ruhu da kuvvetli asitler arasında yer almaktadır.

Tuz Ruhu Ph Değeri

Bir maddenin asit ya da baz olduğunu anlamak için yapılan ölçümlere ph derecesi adı verilmektedir. Pek tuz ruhunun ph derecesi 1,08 olarak ölçülmüştür.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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