Tüzel Kişi Numarası Nedir? Tüzel Kişi Numarası Nerede Yazar, Nasıl Öğrenilir?

Tüzel Kişi Numarası Nedir?

Tüzel kişi numarası, gerçek kişilerdeki T.C. kimlik numarasına karşılık gelen, şirketler ve diğer tüzel yapılar için oluşturulan resmî kimlik numarasıdır. Bu numara, kamu kurumlarında, bankalarda, vergi dairelerinde, sosyal güvenlik işlemlerinde ve e-Devlet üzerinden yapılan işlemlerde tüzel kişiyi tanımlamak amacıyla kullanılır.

Türkiye'de tüzel kişi numarası çoğunlukla şu belgelerde veya sistemlerde tanımlıdır:

Vergi Kimlik Numarası (VKN)

MERSİS Numarası (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi)

Ticaret Sicil Numarası

SGK İşveren Sicil Numarası

Her biri farklı kurumlara özel olsa da, VKN veya MERSİS numarası çoğu işlemde tüzel kişi numarası olarak kabul edilir.

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Tüzel Kişi Numarası Nerede Yazar?

Vergi Levhası Üzerinde

Şirketin vergi levhasında genellikle 10 haneli “Vergi Kimlik Numarası” açıkça yer alır.

MERSİS Belgesi ve Ticaret Sicil Gazetesi

MERSİS sistemine kayıtlı olan şirketlerin 16 haneli MERSİS numarası hem elektronik belgelerde hem de Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunur.

İmza Sirküleri ve Resmî Evraklar

Şirketin imza sirkülerinde ve resmi başvuru belgelerinde, vergi kimlik numarası veya MERSİS numarası yer alır.

e-Devlet ve GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) Sisteminde

e-Devlet’te ya da GİB’in sisteminde tüzel kişilik adına işlem yapan yetkili kişiler, şirketin kayıtlı numaralarını görebilir.