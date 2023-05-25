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Tüzel kişiler de görüntülü görüşmeyle banka müşterisi olabilecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan yeni düzenleme ile gerçek kişilerin yanı sıra ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerin de uzaktan kimlik tespiti yoluyla banka müşterisi olması haziran itibarıyla mümkün hale gelecek

Tüzel kişiler de görüntülü görüşmeyle banka müşterisi olabilecek
AA

BDDK, tamamen dijital ortamda banka müşterisi olmayı sağlayan "Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik"’te değişikliğe gitti. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan değişikliğe göre, anonim ve limited gibi ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler de görüntülü görüşme yöntemiyle banka hesabı açabilecek.

Sicile kayıtlı şirketlerin temsilcileri, şirketin unvanı, sicil numarası gibi bilgiler fiziki belge ve ıslak imza gerekmeden internet üzerinden çevrim içi olarak doğrulanacak.

Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girmesiyle birlikte şirketlerin bankacılık hizmetlerine daha hızlı ve rahat erişmelerine imkân sağlanacak ve fiziksel şubesi olmayan, sadece elektronik ortamda hizmet verecek dijital bankaların da müşteri edinimi süreci hazır hale gelecek.

GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME ŞİFRELENMİŞ GÜVENLİ İLETİŞİM İLE YAPILACAK

Değişikliğe göre, şirketlerin uzaktan kimlik tespiti, şirket temsilcisinin elektronik ortamda form aracılığıyla alınan başvurusuna binaen, temsilci ile banka çalışanının aynı ortamda bulunmasına gerek olmadan, çevrim içi olarak görüntülü görüşmesi ve birbiriyle iletişim kurmasıyla gerçekleşecek.

Yapılan görüntülü görüşmede olası riskler dikkate alınarak yeterli güvenlik ve gizlilik seviyesi oluşturulması zorunlu olacak ve görüntülü görüşme şifrelenmiş uçtan uca güvenli iletişim ile yapılacak.

YÖNETMELİĞE YAPAY ZEKA TEMELLİ UYGULAMALAR VE ENGELLİ VATANDAŞLARA İLİŞKİN DE HÜKÜM EKLENDİ

Kişilerin uzaktan kimlik tespiti sürecinin kolaylaştırılması, banka çalışanı tarafından gerçekleştirilecek kontrollerin yapay zekâ uygulamalarıyla desteklenmesi ve sürecin insan müdahalesi olmadan dijital şekilde tamamlanmasının da önü açıldı.

Bununla birlikte, engelli vatandaşların yaşadıkları zorlukları gidermek amacıyla görüntülü görüşme aşamasında engelli kişilerin üçüncü bir kişiden yardım alabilmesine de imkân sağlanacak.

"ÇEVRİM İÇİ HESAP AÇILMASI YEŞİL EKONOMİ AÇISINDAN DA BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

BDDK'den değişikliğe ilişkin yapılan açıklamada, gerçek kişilerin görüntülü görüşme yöntemiyle banka hesabı açabilmelerinin Mayıs 2021'den itibaren mümkün hale geldiği hatırlatılarak, gerçek kişi müşterilerin uzaktan kimlik tespitinin yapılması ve dijital ortamda sözleşme ilişkisinin kurulmasıyla şu ana kadar 6 milyondan fazla gerçek kişinin başarılı şekilde banka müşterisi olduğu bildirildi.

Bankacılık sektörünün ihtiyaçları gözetilerek yapılan bu değişikliklerin, çevreyi bozmadan sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen yeşil ekonomi açısından da büyük önem taşıdığı aktarılan açıklamada, bankacılık hizmetlerinin sunumunda ıslak imza ve fiziki belge kullanımı azalacağı için hizmet maliyetinin düşürülmesi, işlemlerin daha hızlı, güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmesi ve zaman tasarrufu gibi faydaların yaratılacağı belirtildi.

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