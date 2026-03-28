Tuzla'da kuru yük gemisinde yangın

Tuzla ilçesi Evliya Çelebi Mahallesi'ndeki tersaneler bölgesinde demirli 120 metre boyundaki kuru yük gemisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Geminin başaltı bölümündeki malzeme odasında başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumanları fark eden gemideki personel, tersane görevlilerinin yardımıyla tahliye edildi.

Çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi de bölgeye sevk edildi. Alevler, ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürüldü.

