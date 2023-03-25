Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Göztepe, konuk olduğu Tuzlaspor'u 2-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada Göztepe savunmasının hatasında topu önünde bulan Aaron Iseka, ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Mustafa Bozan, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

33. dakikada Göztepe’nin kullandığı serbest vuruşta Arslanagiç’in içeriye çevirdiği topa Leya elle müdahale etti. VAR talimatıyla pozisyonu inceleyen hakem Tolga Güldibi penaltı noktasını gösterdi.

36. dakikada penaltıda topun başına geçen Yalçın Kayan, sağ köşeye yaptığı vuruşta kaleci Mustafa Bozan'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

45+3. dakikada Marko Kvasina’nın orta sahadan kaptığı topla birlikte ceza alanı ön çizgisine kadar getirip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı çıktı.