AŞK UYKUSU KONUSU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bir kadın dağılan evliliğini toparlamak ve eşini tekrar elde etmek için uğraşırken bir yandan da yaşadığı psikolojik yıkıntısından kurtulmaya çalışır. Tutkulu bir aşk hikayesini ve aşk için nelerin göze alınabileceğini çarpıcı gerçek bir hikaye üzerinden anlatan Aşk Uykusu, 31 Mart'ta vizyona girdi.