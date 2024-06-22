TV'de ilk kez! Aşk Uykusu konusu ve oyuncu kadrosu: Aşk Uykusu filminin konusu nedir?
Aşk Uykusu filmi 22 Haziran akşamı TV'de ilk kez izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Nilüfer Yenidoğan'ın kaleme aldığı film, Nisan Akman tarafından beyaz perdeye aktarılmıştır. Başrollerini Gökçe Bahadır, Alican Yücesoy, Hande Subaşı'nın paylaştığı film 2017 yılında vizyona girmiştir. İşte Aşk Uykusu filminin konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin tüm detaylar...
Aşk Uykusu filmi sinema perdesinin ardından televizyonda ilk kez izleyici karşısına çıkıyor. Aldatılan bir kadının evliliğini kurtarma mücadelesini konu alan Aşk Uykusu filmi başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosu ile 31 Mart 2017 tarihinde vizyona girmiştir. Peki, "Aşk Uykusu filminin konusu nedir, Aşk Uykusu filminin oyuncuları kimler, kaç yılında çekildi?" İşte Aşk Uykusu filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
AŞK UYKUSU KONUSU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Bir kadın dağılan evliliğini toparlamak ve eşini tekrar elde etmek için uğraşırken bir yandan da yaşadığı psikolojik yıkıntısından kurtulmaya çalışır. Tutkulu bir aşk hikayesini ve aşk için nelerin göze alınabileceğini çarpıcı gerçek bir hikaye üzerinden anlatan Aşk Uykusu, 31 Mart'ta vizyona girdi.
AŞK UYKUSU KONUSU FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Gökçe Bahadır: Yonca
Alican Yücesoy: Serkan
Hande Subaşı: Seda