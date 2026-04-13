TV'de ilk kez! Dünya Varmış filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman, nerede çekildi?
Dünya Varmış filmi, beyaz perdenin ardından 13 Nisan Pazartesi akşamı TV'de ilk kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Ali Adnan Özgür ve Sarp Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Ali Adnan Özgür oturmaktadır. Post-apokaliptik ögeler taşıyan filmin başrollerini Engin Altan Düzyatan, Bozkurt, Melisa Şenolsun paylaşıyor. Peki, Dünya Varmış filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman, nerede çekildi? İşte Dünya Varmış filminin konusu ve oyuncuları...
DÜNYA VARMIŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Film, dünya genelinde yaşamın sonunu getireceği tahmin edilen büyük bir salgına 24 saat kala yaşananları konu alıyor. "Kadimler" adı verilen gizli ve her şeyi önceden bilen bir oluşum, bu felaketten korunmak için sadece seçilmiş kişilerin barınabileceği, fütüristik teknolojiyle donatılmış, sığınak görevinde bir otel inşa eder.
Olaylar, tesadüfen bu gizemli sığınak otele giren taksici Nuh'un (Sarp Bozkurt) kendini beklenmedik bir maceranın içinde bulmasıyla başlar. Seçilmiş kişilerin arasında hayatta kalma mücadelesi, arkadaşlık ve aşk üçgeninde gelişen olaylar, mizahi bir dille beyaz perdeye aktarılıyor.
DÜNYA VARMIŞ OYUNCULARI KİMLER?
Engin Altan Düzyatan- Kadim
Melisa Şenolsun - Işık
Sarp Bozkurt - Nuh
Erkan Can - Baba/bilge
Ece Sükan - Cansın
Atilla Olgaç - Sertan
Suzan Kardeş - Müjgan
Ali Sürmeli - Hüseyin
DÜNYA VARMIŞ NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri Bodrum, Muğla’da gerçekleştirildi.