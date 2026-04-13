Dünya Varmış filmi, bu akşam televizyonda izleyici karşısına çıkıyor. 2024 yılında vizyona giren film, kıyamet sonrası temalı bir komedi-bilim kurgu filmidir. Film, dünyayı etkileyen bir salgından kurtulan bir grup insanın sığındığı otelde yaşananları konu alıyor. Peki, Dünya Varmış filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Dünya Varmış ne zaman çekildi? İşte detaylar...

DÜNYA VARMIŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Film, dünya genelinde yaşamın sonunu getireceği tahmin edilen büyük bir salgına 24 saat kala yaşananları konu alıyor. "Kadimler" adı verilen gizli ve her şeyi önceden bilen bir oluşum, bu felaketten korunmak için sadece seçilmiş kişilerin barınabileceği, fütüristik teknolojiyle donatılmış, sığınak görevinde bir otel inşa eder.

Olaylar, tesadüfen bu gizemli sığınak otele giren taksici Nuh'un (Sarp Bozkurt) kendini beklenmedik bir maceranın içinde bulmasıyla başlar. Seçilmiş kişilerin arasında hayatta kalma mücadelesi, arkadaşlık ve aşk üçgeninde gelişen olaylar, mizahi bir dille beyaz perdeye aktarılıyor.

DÜNYA VARMIŞ OYUNCULARI KİMLER?

Engin Altan Düzyatan- Kadim

Melisa Şenolsun - Işık

Sarp Bozkurt - Nuh

Erkan Can - Baba/bilge

Ece Sükan - Cansın

Atilla Olgaç - Sertan

Suzan Kardeş - Müjgan

Ali Sürmeli - Hüseyin

DÜNYA VARMIŞ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Bodrum, Muğla’da gerçekleştirildi.