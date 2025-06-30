TV'de ilk kez! Godzilla: Büyük Yıkım filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?
Godzilla: Büyük Yıkım (Godzilla Minus One) filmi, 30 Haziran Pazartesi günü TV'de ilk kez sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Takashi Yamazaki üstlenmetedir. Godzilla: Büyük Yıkım filmi, başarısız bir kamikaze pilotu olan Kōichi Shikishima'nın hikayesini konu almaktadır. Peki, "Büyük Yıkım filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Godzilla: Büyük Yıkım filminin konusu ve oyuncu kadrosu...
Godzilla: Büyük Yıkım filmi, bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. 2023 yılında vizyona giren film, II. Dünya Savaşı sonrası Japonya’da, 1940’ların sonlarında geçen bir hikayeyi konu alıyor. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Godzilla: Büyük Yıkım filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Godzilla: Büyük Yıkım ne zaman çekildi?" sorularının yanıtını haberimizde bir araya getirdik. İşte detaylar...
GODZİLLA: BÜYÜK YIKIM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
“Godzilla: Büyük Yıkım” (Godzilla Minus One), II. Dünya Savaşı sonrası Japonya’da, 1940’ların sonlarında geçen bir hikayeyi konu alıyor. Savaşın travmalarından kurtulmaya çalışan Japonya, bu kez nükleer enerjiyle güçlenmiş devasa bir yaratık olan Godzilla’nın tehdidiyle karşı karşıya kalır. Film, başarısız bir kamikaze pilotu olan Kōichi Shikishima’nın (Ryûnosuke Kamiki) hikayesine odaklanıyor.
GODZİLLA: BÜYÜK YIKIM FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Ryûnosuke Kamiki
Minami Hamabe
Yûki Yamada
Hidetaka Yoshioka
Sakura Ando
Kuranosuke Sasaki