Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 1 Ağustos Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
14:30 Ne Olacak Şimdi?
16:30 Japon İşi
18:45 Show Ana Haber
20:00 Merkezi İstihbarat
22:15 Rıddıck Günleri
FOX TV YAYIN AKIŞI
16:30 Son Yaz
19:00 Fox Ana Haber
20:30 Sen Çal Kapımı
23:30 Şef Akademi
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:30 Derinlerdeki Dehşet
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Ipman 4: Final
22:30 Ipman 4: Final
STAR TV YAYIN AKIŞI
13:45 Aramızda Kalsın
15:45 Kazara Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Öldür Beni Sevgilim
22:30 Ada Masalı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
16:10 Teşkilat
19:00 Ana Haber
20:00 Dünya Hali
22:40 3'te 3
TV 8 YAYIN AKIŞI
16:00 Yetenek Sizsiniz Türkiye
18:45 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
YORUMLAR