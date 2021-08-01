Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 1 Ağustos Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

14:30 Ne Olacak Şimdi?

16:30 Japon İşi

18:45 Show Ana Haber

20:00 Merkezi İstihbarat

22:15 Rıddıck Günleri



FOX TV YAYIN AKIŞI

16:30 Son Yaz

19:00 Fox Ana Haber

20:30 Sen Çal Kapımı

23:30 Şef Akademi



KANAL D YAYIN AKIŞI

16:30 Derinlerdeki Dehşet

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Ipman 4: Final

22:30 Ipman 4: Final

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:45 Aramızda Kalsın

15:45 Kazara Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Öldür Beni Sevgilim

22:30 Ada Masalı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

16:10 Teşkilat

19:00 Ana Haber

20:00 Dünya Hali

22:40 3'te 3

TV 8 YAYIN AKIŞI

16:00 Yetenek Sizsiniz Türkiye

18:45 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye