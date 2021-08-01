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TV Yayın akışı 1 Ağustos 2021 Pazar! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV Yayın akışı 1 Ağustos 2021 Pazar yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Baş Belası ve Masterchef Türkiye yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte 1 Ağustos Pazar Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

TV Yayın akışı 1 Ağustos 2021 Pazar! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 1 Ağustos Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

14:30 Ne Olacak Şimdi?
16:30 Japon İşi
18:45 Show Ana Haber
20:00 Merkezi İstihbarat
22:15 Rıddıck Günleri


FOX TV YAYIN AKIŞI

16:30 Son Yaz
19:00 Fox Ana Haber
20:30 Sen Çal Kapımı
23:30 Şef Akademi


KANAL D YAYIN AKIŞI

16:30 Derinlerdeki Dehşet
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Ipman 4: Final
22:30 Ipman 4: Final

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:45 Aramızda Kalsın
15:45 Kazara Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Öldür Beni Sevgilim
22:30 Ada Masalı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

16:10 Teşkilat
19:00 Ana Haber
20:00 Dünya Hali
22:40 3'te 3

TV 8 YAYIN AKIŞI

16:00 Yetenek Sizsiniz Türkiye
18:45 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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