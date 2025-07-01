Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında hangi yapımların saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor. 1 Temmuz 2025 TV yayın akışı izleyiciler tarafından kontrol ediliyor. Bugün birbirinden farklı türde filmler ve yarışma programları ekranlara gelecek. TRT 1’de ise Real Madrid-Juventus maçı futbolseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 1 Temmuz Salı Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now, ATV yayın akışı listesi...