TV yayın akışı 1 Temmuz 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Kanalların 1 Temmuz 2025 TV yayın akışı listesi yayınlandı. Böylece gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekranlara gelecek yapımlar belli oldu. Televizyonda bugün birbirinden farklı türde yarışmalar ve filmler yayınlanacak. Öte yandan FIFA Kulüpler Kupası 2025 Son 16 Karşılaşması Real Madrid-Juventus maçı TRT 1'de futbolseverlerle buluşacak. Peki, bugün TV'de neler var? İşte, 1 Temmuz Salı Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now, ATV yayın akışı...
Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında hangi yapımların saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor. 1 Temmuz 2025 TV yayın akışı izleyiciler tarafından kontrol ediliyor. Bugün birbirinden farklı türde filmler ve yarışma programları ekranlara gelecek. TRT 1’de ise Real Madrid-Juventus maçı futbolseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 1 Temmuz Salı Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now, ATV yayın akışı listesi...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Gurbetçi Şaban
22:00 Gurbetçi Şaban
23:45 Kuralsız Sokaklar
01:15 Attila
03:00 Yargı
05:00 Poyraz Karayel
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
09:00 Aşk Laftan Anlamaz
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Davacı
01:45 Talihli Amele
03:15 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Menajerimi Ara
09:00 Ada Masalı
11:00 Ateşböceği
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Süt Kardeşler
21:45 Acı Tatlı Ekşi
23:30 Acı Tatlı Ekşi
01:30 Tarkan Viking Kanı
03:00 Kaderimin Oyunu
05:00 Erkenci Kuş
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:43 İstiklal Marşı
05:45 Balkan Ninnisi
08:25 Kod Adı Kırlangıç
09:40 Kasaba Doktoru
13:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
14:10 Seksenler
15:20 Teşkilat
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yardımcı Oyuncu
22:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Son 16: Inter – Fluminense
00:15 Tutunamayanlar
01:40 Lingo Türkiye
03:05 Teşkilat
ATV YAYIN AKIŞI
06:30 Bir Küçük Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kader Oyunları
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:30 Bir Gece Masalı
19:00 atv Ana Haber
20:00 Güven Bana
23:20 Aile Saadeti
02:00 Güven Bana
04:00 Aldatmak
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 Now Ana Haber
20:00 Yetenek Sizsiniz
00:15 Aşk Mantık İntikam
03:00 İnadına Aşk
04:30 Kefaret
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Oynat Bakalım
10:00 MasterChef Türkiye
15:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 İşte Benim Stilim
04:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
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