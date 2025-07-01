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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 1 Temmuz 2025: Bugün televizyonda neler var? Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 1 Temmuz 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Kanalların 1 Temmuz 2025 TV yayın akışı listesi yayınlandı. Böylece gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekranlara gelecek yapımlar belli oldu. Televizyonda bugün birbirinden farklı türde yarışmalar ve filmler yayınlanacak. Öte yandan FIFA Kulüpler Kupası 2025 Son 16 Karşılaşması Real Madrid-Juventus maçı TRT 1'de futbolseverlerle buluşacak. Peki, bugün TV'de neler var? İşte, 1 Temmuz Salı Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now, ATV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 13:53 Güncelleme: 01.07.2025 - 13:53
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        1

        Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında hangi yapımların saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor. 1 Temmuz 2025 TV yayın akışı izleyiciler tarafından kontrol ediliyor. Bugün birbirinden farklı türde filmler ve yarışma programları ekranlara gelecek. TRT 1’de ise Real Madrid-Juventus maçı futbolseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 1 Temmuz Salı Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now, ATV yayın akışı listesi...

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        09:30 Yaprak Dökümü

        12:00 Kanal D Haber Gün Arası

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:30 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Gurbetçi Şaban

        22:00 Gurbetçi Şaban

        23:45 Kuralsız Sokaklar

        01:15 Attila

        03:00 Yargı

        05:00 Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        09:00 Aşk Laftan Anlamaz

        12:00 Bahar

        15:00 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        00:15 Davacı

        01:45 Talihli Amele

        03:15 Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Menajerimi Ara

        09:00 Ada Masalı

        11:00 Ateşböceği

        13:30 Kiralık Aşk

        16:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Süt Kardeşler

        21:45 Acı Tatlı Ekşi

        23:30 Acı Tatlı Ekşi

        01:30 Tarkan Viking Kanı

        03:00 Kaderimin Oyunu

        05:00 Erkenci Kuş

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:43 İstiklal Marşı

        05:45 Balkan Ninnisi

        08:25 Kod Adı Kırlangıç

        09:40 Kasaba Doktoru

        13:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        14:10 Seksenler

        15:20 Teşkilat

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Yardımcı Oyuncu

        22:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Son 16: Inter – Fluminense

        00:15 Tutunamayanlar

        01:40 Lingo Türkiye

        03:05 Teşkilat

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:30 Bir Küçük Gün Işığı

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Kader Oyunları

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Sen Anlat Karadeniz

        16:30 Bir Gece Masalı

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Güven Bana

        23:20 Aile Saadeti

        02:00 Güven Bana

        04:00 Aldatmak

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat

        10:00 Yasak Elma

        12:45 Sen Çal Kapımı

        15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

        16:30 Karagül

        19:00 Now Ana Haber

        20:00 Yetenek Sizsiniz

        00:15 Aşk Mantık İntikam

        03:00 İnadına Aşk

        04:30 Kefaret

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:30 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

        08:30 Oynat Bakalım

        10:00 MasterChef Türkiye

        15:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm

        20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

        00:15 MasterChef Türkiye

        02:30 İşte Benim Stilim

        04:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        1 TEMMUZ 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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