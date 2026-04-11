TV yayın akışı 11 Nisan 2026 Cumartesi: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve yarışmalar yayınlanacak?
Türkiye'deki önde gelen televizyon kanalları, 11 Nisan 2026 Cumartesi gününe ait yayın akışlarını izleyicilerle paylaştı. Bugün ekranlarda sevilen dizilerin yeni bölümleriyle birlikte çeşitli eğlence ve program içerikleri de yer alacak. Hafta sonunu evde değerlendirmek isteyen izleyiciler için Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TRT 1, NOW ve TV8'in güncel yayın listeleri merak konusu oldu. Bu kapsamda "Bugün televizyonda neler var?" sorusunun yanıtı haberimizde...
11 Nisan 2026 Cumartesi gününe ait televizyon yayın akışı, hafta sonunu evde geçirmek isteyen izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. “Bugün hangi diziler ve programlar ekranda olacak?” sorusu günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Cumartesi akşamı ekranlarda; Gönül Dağı yeni bölümüyle izleyiciyle buluşurken, Survivor’da dokunulmazlık mücadelesi heyecanı yaşanacak ve Güldür Güldür Show eğlenceli skeçleriyle izleyicilere keyifli anlar sunacak. İşte Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TRT 1, NOW ve TV8’in güncel yayın akışı listesi haberimizde...
TÜM KANALLARIN 11 NİSAN 2026 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞLARI
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 – Küçük Ağa
08:30 – Konuştukça
09:45 – Magazin D Cumartesi
13:00 – Arda’nın Mutfağı
14:00 – Güller ve Günahlar
16:15 – Eşref Rüya
18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)
20:00 – Güller ve Günahlar
00:15 - Eşref Rüya
03:00 - Müzik Arası
04:15 - Zalim İstanbul
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 – 7 Evlat 2 Damat
10:00 - Cumartesi Sürprizi
13:00 – Kızılcık Şerbeti
15:30 - Delikanlı
18:25 – Show Ana Haber (Canlı)
20:00 – Güldür Güldür Show
23:45 - Delikanlı
02:30 - Kızılcık Şerbeti
04:45 - Talihli Amele
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:28 – İstiklal Marşı
05:30 – Yedi Numara
06:15 – Beni Böyle Sev
08:40 – Kod Adı Kırlangıç
10:00 – Hayallerinin Peşinde
11:40 – Yaşam Başka Yerde
12:00 – Lingo Türkiye
14:55 – Cennetin Çocukları
17:50 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 – Ana Haber (Canlı)
20:00 – Gönül Dağı
00:15 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:50 - Mehmed: Fetihler Sultanı
04:10 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
05:05 - Hayallerinin Peşinde
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 – Sefirin Kızı
09:00 – Benim Tatlı Yalanım
11:00 - Sevdiğim Sensin
14:00 - Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 - Çirkin
19:00 – Star Haber (Canlı)
20:00 – Sevdiğim Sensin (Tekrar)
23:15 - Çirkin
02:30 - Sefirin Kızı
05:00 - Dürüye'nin Güğümleri
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 – Atv’de Hafta Sonu
10:00 – Kuruluş Orhan
13:20 – Çakallarla Dans 4 / Yerli Sinema
15:15 – A.B.İ.
19:00 – ATV Ana Haber (Canlı)
20:00 – Servet Operasyonu / Yabancı Sinema
22:30 - Kuruluş Orhan
01:30 - Çakallarla Dans / Yerli Sinema
03:20 - Can Borcu
05:30 - Aile Saadeti
NOW YAYIN AKIŞI
07:30 - Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 – Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 – Memet Özer ile Mutfakta
12:00 – Kamera Arkası
12:45 - Halef: Köklerin Çağrısı
16:00 – Yeraltı
19:00 – Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 – Orta Direk Şaban
22:00 - Halef: Köklerin Çağrısı
00:30 - Efsane Futbol
01:45 - Doktor: Başka Hayatta
04:45 - Yasak Elma
06:00 - Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
08:00 - Oynat Bakalım
08:30 – Gençlik Rüzgarı
10:00 – Gazete Magazin
16:30 – Survivor Panaroma / Canlı
20:00 – Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026
00:15 - Gazete Magazin
04:00 - Gençlik Rüzgarı
05:00 - Dizi
