        Haberler Bilgi Magazin TV Yayın Akışı 11 Nisan 2026 Cumartesi: Bugün televizyonda neler var? Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TRT 1, NOW ve TV8 yayın akışı

        TV yayın akışı 11 Nisan 2026 Cumartesi: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve yarışmalar yayınlanacak?

        Türkiye'deki önde gelen televizyon kanalları, 11 Nisan 2026 Cumartesi gününe ait yayın akışlarını izleyicilerle paylaştı. Bugün ekranlarda sevilen dizilerin yeni bölümleriyle birlikte çeşitli eğlence ve program içerikleri de yer alacak. Hafta sonunu evde değerlendirmek isteyen izleyiciler için Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TRT 1, NOW ve TV8'in güncel yayın listeleri merak konusu oldu. Bu kapsamda "Bugün televizyonda neler var?" sorusunun yanıtı haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2026 - 12:32 Güncelleme:
        11 Nisan 2026 Cumartesi gününe ait televizyon yayın akışı, hafta sonunu evde geçirmek isteyen izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. “Bugün hangi diziler ve programlar ekranda olacak?” sorusu günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Cumartesi akşamı ekranlarda; Gönül Dağı yeni bölümüyle izleyiciyle buluşurken, Survivor’da dokunulmazlık mücadelesi heyecanı yaşanacak ve Güldür Güldür Show eğlenceli skeçleriyle izleyicilere keyifli anlar sunacak. İşte Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TRT 1, NOW ve TV8’in güncel yayın akışı listesi haberimizde...

        TÜM KANALLARIN 11 NİSAN 2026 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞLARI

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 – Küçük Ağa

        08:30 – Konuştukça

        09:45 – Magazin D Cumartesi

        13:00 – Arda’nın Mutfağı

        14:00 – Güller ve Günahlar

        16:15 – Eşref Rüya

        18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)

        20:00 – Güller ve Günahlar

        00:15 - Eşref Rüya

        03:00 - Müzik Arası

        04:15 - Zalim İstanbul

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 – 7 Evlat 2 Damat

        10:00 - Cumartesi Sürprizi

        13:00 – Kızılcık Şerbeti

        15:30 - Delikanlı

        18:25 – Show Ana Haber (Canlı)

        20:00 – Güldür Güldür Show

        23:45 - Delikanlı

        02:30 - Kızılcık Şerbeti

        04:45 - Talihli Amele

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        05:28 – İstiklal Marşı

        05:30 – Yedi Numara

        06:15 – Beni Böyle Sev

        08:40 – Kod Adı Kırlangıç

        10:00 – Hayallerinin Peşinde

        11:40 – Yaşam Başka Yerde

        12:00 – Lingo Türkiye

        14:55 – Cennetin Çocukları

        17:50 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        19:00 – Ana Haber (Canlı)

        20:00 – Gönül Dağı

        00:15 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi

        01:30 - Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

        01:50 - Mehmed: Fetihler Sultanı

        04:10 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        05:05 - Hayallerinin Peşinde

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 – Sefirin Kızı

        09:00 – Benim Tatlı Yalanım

        11:00 - Sevdiğim Sensin

        14:00 - Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

        15:30 - Çirkin

        19:00 – Star Haber (Canlı)

        20:00 – Sevdiğim Sensin (Tekrar)

        23:15 - Çirkin

        02:30 - Sefirin Kızı

        05:00 - Dürüye'nin Güğümleri

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 – Atv’de Hafta Sonu

        10:00 – Kuruluş Orhan

        13:20 – Çakallarla Dans 4 / Yerli Sinema

        15:15 – A.B.İ.

        19:00 – ATV Ana Haber (Canlı)

        20:00 – Servet Operasyonu / Yabancı Sinema

        22:30 - Kuruluş Orhan

        01:30 - Çakallarla Dans / Yerli Sinema

        03:20 - Can Borcu

        05:30 - Aile Saadeti

        NOW YAYIN AKIŞI

        07:30 - Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

        08:30 – Çalar Saat Hafta Sonu

        11:15 – Memet Özer ile Mutfakta

        12:00 – Kamera Arkası

        12:45 - Halef: Köklerin Çağrısı

        16:00 – Yeraltı

        19:00 – Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 – Orta Direk Şaban

        22:00 - Halef: Köklerin Çağrısı

        00:30 - Efsane Futbol

        01:45 - Doktor: Başka Hayatta

        04:45 - Yasak Elma

        06:00 - Karagül

        TV8 YAYIN AKIŞI

        08:00 - Oynat Bakalım

        08:30 – Gençlik Rüzgarı

        10:00 – Gazete Magazin

        16:30 – Survivor Panaroma / Canlı

        20:00 – Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026

        00:15 - Gazete Magazin

        04:00 - Gençlik Rüzgarı

        05:00 - Dizi

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
