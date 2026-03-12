Canlı
Habertürk
Habertürk
        TV yayın akışı 12 Mart 2026 Perşembe: Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, NOW yayın akışı

        TV yayın akışı 12 Mart 2026: Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        12 Mart 2026 TV yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışlarına göre, bugün birbirinden iddialı yapımlar ekrana gelecek. TRT 1'de UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray - Liverpool maçı futbolseverlerle buluşacak. Peki, bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 12 Mart Perşembe Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, NOW yayın akışı listesi...

        Habertürk
        Giriş: 12.03.2026 - 15:35
        1

        İzleyiciler, gündüz, öğle ve akşam kuşağında yer alan yapımları araştırmaya başladı. 10 Mart 2026 TV yayın akışı listesi kanal kanal paylaşıldı. Kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray - Liverpool maçı yanı sıra birçok dizi ve film izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 12 Mart Perşembe Kanal D, ATV, TRT 1, Now, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı...

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        10.45 Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrası

        12.30 Gelin Evi

        15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        18.45 Show Ana Haber

        20.00 Veliaht

        00.15 Bekir Köse ile Ramazan Geceleri

        02.45 Veliaht

        05.00 Bahar

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07.00 İkizler Memo - Can

        09.00 Neler Oluyor Hayatta?

        11.00 Yaprak Dökümü

        13.15 Arda’nın Ramazan Mutfağı

        14.00 Gelinim Mutfakta

        16.45 Arka Sokaklar

        18.00 Bir Ramazan Akşamı

        19.00 Kanal D Ana Haber

        20.00 İnci Taneleri

        00.15 Arka Sokaklar

        02.00 Beyaz'la Joker

        04.15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ATV YAYIN AKIŞI

        06.20 Zembilli

        08.00 Kahvaltı Haberleri

        10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13.00 atv Gün Ortası

        14.00 Mutfak Bahane

        16.00 Esra Erol’da

        18.40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

        19.40 atv Ana Haber

        20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

        00.20 Kuruluş Orhan

        02.45 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi

        03.45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07.00 Sefirin Kızı

        09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17.15 Pelin ve Tahsin Mutfakta

        18.15 Erkenci Kuş

        19.00 Star Haber

        20.00 Sevdiğim Sensin

        00.00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        02.30 Sefirin Kızı

        05.00 Aramızda Kalsın

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06.48 İstiklal Marşı

        06.50 Kalk Gidelim

        08.45 Adını Sen Koy

        10.00 Kur'an'ın Mesajı

        10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13.20 Seksenler

        14.15 Vefa Sultan

        15.30 Kur'an'ın Mesajı

        16.00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

        17.45 Ramazan Sevinci

        19.30 Ana Haber

        19.55 İddiaların Aksine

        20.00 Maç Önü

        20.45 Samsunspor - Rayo Vallecano | UEFA Konferans Ligi Son 16

        23.00 Vefa Sultan

        00.15 Gönül Dağı

        02.25 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

        04.25 Sahur Bereketi

        05.55 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW YAYIN AKIŞI

        07.30 İlk Bakış

        08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12.30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

        13.30 En Hamarat Benim

        16.30 Halef: Köklerin Çağrısı

        17.45 Refika'yla Özlediğimiz Ramazanlar

        19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20.00 Halef: Köklerin Çağrısı

        00.00 Doktor: Başka Hayatta

        02.45 Doktor: Başka Hayatta

        04.00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

        06.00 Karagül

        NOW YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06.30 Tuzak

        07.15 Ebru ile 8'de Sağlık

        09.00 Gel Konuşalım

        12.30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın

        16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20.00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        00.15 Survivor Ekstra

        01.30 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

        02.45 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın

        04.15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

        12 MART 2026 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
