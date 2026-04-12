TV yayın akışı 12 Nisan 2026 Pazar: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve yarışmalar yayınlanacak?
Türkiye'deki önde gelen televizyon kanalları, 12 Nisan 2026 Pazar gününe ait yayın akışlarını izleyicilerle paylaştı. Bugün ekranlarda sevilen dizilerin yeni bölümleriyle birlikte çeşitli eğlence ve program içerikleri de yer alacak. Hafta sonunu evde değerlendirmek isteyen izleyiciler için Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TRT 1, NOW ve TV8'in güncel yayın listeleri merak konusu oldu. Bu kapsamda "Bugün televizyonda neler var?" sorusunun yanıtı haberimizde...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kezban Paris'te
08:00 Delikanlı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Delikanlı
16:15 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Delikanlı
22:45 Tarzan Rıfkı
00:45 Kızılcık Şerbeti
03:15 Delikanlı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Pazar Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Güller ve Günahlar
23:15 The Traitors Türkiye
02:15 Buz Fırtınası
03:45 5N1K
04:00 Zalim İstanbul
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:50 Yedi Numara
06:35 Beni Böyle Sev
08:55 Diriliş Ertuğrul
11:45 Enine Boyuna
13:00 Yurda Dönüş
14:00 Cennetin Çocukları
17:30 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat
23:55 3'te 3
00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı
01:50 Mehmed: Fetihler Sultanı
04:10 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
05:05 Hayallerinin Peşinde
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Sefirin Kızı
08:00 Çirkin
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15:30 Sevdiğim Sensin
19:00 Star Haber – Canlı
20:00 Çirkin
02:30 Sefirin Kızı
04:00 Türk Müziği
05:00 Dürüye'nin Güğümleri
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:10 Robot Köpek / Yabancı Sinema
14:00 A.B.İ.
17:00 Servet Operasyonu / Yabancı Sinema
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Kuruluş Orhan
03:00 Can Borcu
05:30 Aile Saadeti
TV8 YAYIN AKIŞI
08:00 Oynat Bakalım
08:30 Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)
10:00 Gazete Magazin (Yeni Bölüm)
16:30 Survivor Panorama / Canlı
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular
02:45 Gazete Magazin
04:00 Gençlik Rüzgarı
04:45 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Doktor: Başka Hayatta
16:00 Kıskanmak
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)
20:00 Doktor: Başka Hayatta
00:15 Efsane Futbol
01:30 Halef: Köklerin Çağrısı
04:15 Yasak Elma
06:00 Karagül