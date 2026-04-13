        "Bugün TV'de ne var?" sorusu, akşamını planlamak isteyen izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Dizi, film, yarışma ve programların hangi kanalda ve saat kaçta başlayacağını öğrenmek isteyen seyirciler, Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve Now TV yayın akışlarını yakından takip ediyor. 13 Nisan 2026 akşamında televizyon ekranlarında yine birbirinden farklı içerikler izleyiciyle buluşacak. Popüler diziler yeni bölümleriyle ekrana gelirken, eğlence programları ve yarışmalar da izleyenlere keyifli anlar yaşatacak. İşte günün TV yayın akışına dair merak edilenler…

        Giriş: 13 Nisan 2026 - 10:51 Güncelleme:
        Televizyon ekranları her gün farklı türlerde dizi, film, yarışma ve programlarla izleyicilere geniş bir içerik sunuyor. Hangi yapımın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını öğrenmek isteyenler, güncel yayın akışlarını yakından takip ediyor. 13 Nisan Pazartesi günü ekrana gelecek yapımları merak eden seyirciler; Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve Now TV yayın akışı listelerine göz atıyor. Bu akşam ekranlarda farklı türlerde diziler izleyiciyle buluşurken, Survivor Ünlüler - Gönüllüler ise heyecan dolu yeni bölümüyle öne çıkıyor. İşte 13 Nisan Pazartesi gününe ait TV yayın akışı listesi…

        KANALLARIN 13 NİSAN 2026 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞLARI

        SHOW TV

        06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        08.00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

        10.00 Delikanlı

        12.30 Gelin Evi

        15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        18.45 Show Ana Haber

        20.00 Delikanlı

        03.45 Kızılcık Şerbeti

        KANAL D

        07.00 Küçük Ağa

        09.00 Neler Oluyor Hayatta?

        11.00 Yaprak Dökümü

        14.00 Gelinim Mutfakta

        16.45 Arka Sokaklar

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Uzak Şehir

        00.15 Arka Sokaklar

        02.30 Gelinim Mutfakta

        05.00 Zalim İstanbul

        STAR TV

        07.00 Sefirin Kızı

        09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17.15 Erkenci Kuş

        19.00 Star Haber

        20.00 Yerli Dizi Tekrar

        22.30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        00.30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        02.30 Sefirin Kızı

        05.00 Dürüye’nin Güğümleri

        ATV

        08.00 Kahvaltı Haberleri

        10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14.00 Mutfak Bahane

        16.00 Esra Erol’da

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 Dünya Varmış / Yerli Sinema

        22.20 Dünya Varmış / Yerli Sinema (Tekrar)

        00.20 A.B.İ.

        03:20 Can Borcu

        05.40 Aile Saadeti

        TRT 1

        05.58 İstiklal Marşı

        06.00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06.55 Beni Böyle Sev

        09.25 Adını Sen Koy

        10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        14.00 Benim Adım Melek

        17.45 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        19.55 İddiaların Aksine

        20.00 Cennetin Çocukları

        00.15 Taşacak Bu Deniz

        03.00 Benim Adım Melek

        NOW

        07.30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12.30 Yasak Elma

        13.30 En Hamarat Benim

        16.30 Doktor: Başka Hayatta

        19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

        20.00 Doktor: Başka Hayatta

        23.00 Kıskanmak

        02.00 Halef: Köklerin Çağrısı

        04.45 Yasak Elma

        06.00 Karagül

        TV8

        07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

        09.00 Gel Konuşalım

        12.30 Survivor Extra

        16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

        00.15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        02.30 Gel Konuşalım

        04.30 Oynat Bakalım

        05.30 Tuzak

        "Acımı hafifletiyor" deyip acil serviste zurna çaldı

        Kars'ta 86 yaşındaki zurnacı Nazım Koç, rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı acil serviste zurna çaldı. "Acımı hafifletiyor" diyen Koç'un zurna çaldığı görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. (DHA)

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
