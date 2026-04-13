Bugün televizyonda ne var? 13 Nisan Pazartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi
"Bugün TV'de ne var?" sorusu, akşamını planlamak isteyen izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Dizi, film, yarışma ve programların hangi kanalda ve saat kaçta başlayacağını öğrenmek isteyen seyirciler, Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve Now TV yayın akışlarını yakından takip ediyor. 13 Nisan 2026 akşamında televizyon ekranlarında yine birbirinden farklı içerikler izleyiciyle buluşacak. Popüler diziler yeni bölümleriyle ekrana gelirken, eğlence programları ve yarışmalar da izleyenlere keyifli anlar yaşatacak. İşte günün TV yayın akışına dair merak edilenler…
KANALLARIN 13 NİSAN 2026 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV
06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08.00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
10.00 Delikanlı
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Delikanlı
03.45 Kızılcık Şerbeti
KANAL D
07.00 Küçük Ağa
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Uzak Şehir
00.15 Arka Sokaklar
02.30 Gelinim Mutfakta
05.00 Zalim İstanbul
STAR TV
07.00 Sefirin Kızı
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Yerli Dizi Tekrar
22.30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
00.30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
02.30 Sefirin Kızı
05.00 Dürüye’nin Güğümleri
ATV
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Dünya Varmış / Yerli Sinema
22.20 Dünya Varmış / Yerli Sinema (Tekrar)
00.20 A.B.İ.
03:20 Can Borcu
05.40 Aile Saadeti
TRT 1
05.58 İstiklal Marşı
06.00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06.55 Beni Böyle Sev
09.25 Adını Sen Koy
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.00 Benim Adım Melek
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Cennetin Çocukları
00.15 Taşacak Bu Deniz
03.00 Benim Adım Melek
NOW
07.30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Doktor: Başka Hayatta
19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20.00 Doktor: Başka Hayatta
23.00 Kıskanmak
02.00 Halef: Köklerin Çağrısı
04.45 Yasak Elma
06.00 Karagül
TV8
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Survivor Extra
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026
00.15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02.30 Gel Konuşalım
04.30 Oynat Bakalım
05.30 Tuzak
