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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı: 13 Şubat bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        TV yayın akışı: 13 Şubat bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Televizyonda yayınlanacak olan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer aldı. Bugün televizyon ekranlarında birbiriden iddialı diziler yer alacak. Programları ve dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 13 Şubat 2025 tv yayın akışı listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 10:07 Güncelleme: 13.02.2025 - 10:07
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        13 Şubat bugün TV'de neler var?
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        13 Şubat Perşembe günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. İşte televizyonda yayınlanacak olan yapımlar

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        11:15 Yaprak Dökümü

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 İnci Taneleri

        00:15 Berat Kandili Özel

        02:00 Siyah Beyaz Aşk

        04:30 Kuzey Güney

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Siyah Kalp

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Siyah Kalp

        00:15 Kızılcık Şerbeti

        02:45 Sandık Kokusu

        04:45 Deha

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

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        16:15 Kiralık Aşk

        19:00 Star Haber

        20:00 Kral Kaybederse

        03:00 Güzel Köylü

        05:00 Kiralık Aşk

        ATV YAYIN AKIŞI

        14:00 Başka Bir Gün

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Başka Bir Gün

        23:20 Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili Özel

        00:20 Başka Bir Gün

        03:00 Kuruluş Osman

        05:40 Hercai

        NOW YAYIN AKIŞI

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Hudutsuz Sevda

        23:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

        02:45 Fatih Savaş ile Berat Kandili Özel

        03:30 Adım Farah

        05:15 Mehmet Özer ile Mutfakta

        06:00 Şahane Hayatım

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        13:15 Bir Zamanlar İstanbul

        15:40 Lingo Türkiye

        17:30 Ana Haber

        18:25 İddiaların Aksine

        18:30 Berat Kandili Özel

        20:00 Maç Önü

        20:45 Fenerbahçe-Anderlecht | UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play Off Karşılaşması

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        23:00 AZ Alkmaar-Galatasaray | UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play Off Karşılaşması

        01:00 Bir Zamanlar İstanbul

        03:05 Mehmed: Fetihler Sultanı

        05:30 Lingo Türkiye

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