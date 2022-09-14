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TV yayın akışı 14 Eylül Çarşamba! Star, TRT1, TV8, Fox, Kanal D, ATV, Show TV yayın akışı!

Televizyon yayın akışı bir kez daha günün hakkında en çok arama yapılan konuları arasında yer alıyor. Hafta ortası akşamını evlerinde geçirmeye hazırlan binlerce vatandaş, bu akşamın ekranlara gelecek yapımları merak ediyor. İşte, 14 Eylül Çarşamba günü Star, TRT1, TV8, Fox, Kanal D, ATV ve Show TV'nin yayın akışı!

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  • TV yayın akışı 14 Eylül Çarşamba! Star, TRT1, TV8, Fox, Kanal D, ATV, Show TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

    Bu akşamı televizyon karşısında geçirmeye hazırlanan vatandaşlarımız için en çok izlenen kanalların yayın akışını bir araya getirdik. Peki, bugün hangi dizi, film ve yarışmalar izleyicilerin karşısına çıkacak? İşte, 14 Eylül Çarşamba gününde TRT1, TV8, ATV, Show TV, Star, Fox ve Kanal D'nin yayın akışı! 

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    16:35 Yeşil Deniz

    19:00 Ana Haber

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Mükemmel Eşleşme

    00:15 Yerli Sinema Soluk
  • TV yayın akışı 14 Eylül Çarşamba! Star, TRT1, TV8, Fox, Kanal D, ATV, Show TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Yerli Sinema Korkusuz Korkak

    21:45 Yerli Sinema Yedi Bela Hüsnü

    23:30 Yerli Sinema Korkusuz Korkak
  • TV yayın akışı 14 Eylül Çarşamba! Star, TRT1, TV8, Fox, Kanal D, ATV, Show TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

    ATV YAYIN AKIŞI

    16:00 Esra Erol’da

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Bir Küçük Gün Işığı

    23:20 Yabancı Sinema Kingsman: Gizli Servis
  • TV yayın akışı 14 Eylül Çarşamba! Star, TRT1, TV8, Fox, Kanal D, ATV, Show TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    16:00 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya

    19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

    20:00 İyilik

    22:45 Tozluyaka

    01:30 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya
  • TV yayın akışı 14 Eylül Çarşamba! Star, TRT1, TV8, Fox, Kanal D, ATV, Show TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    16:00 Arka Sokaklar

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Seversin

    00:15 Üç Kız Kardeş
  • TV yayın akışı 14 Eylül Çarşamba! Star, TRT1, TV8, Fox, Kanal D, ATV, Show TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    16:00 Kiralık Aşk

    18:15 Star Ana Haber

    19:00 Yerli Sinema Ah Nerede

    20:45 Yabancı Sinema Belalı Karakol

    22:45 Yabancı Sinema Belalı Karakol

    00:45 Aramızda Kalsın
  • TV yayın akışı 14 Eylül Çarşamba! Star, TRT1, TV8, Fox, Kanal D, ATV, Show TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

    TV 8 YAYIN AKIŞI

    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    20:00 MasterChef Türkiye

    00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    02:30 Doya Doya Moda

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