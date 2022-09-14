Bu akşamı televizyon karşısında geçirmeye hazırlanan vatandaşlarımız için en çok izlenen kanalların yayın akışını bir araya getirdik. Peki, bugün hangi dizi, film ve yarışmalar izleyicilerin karşısına çıkacak? İşte, 14 Eylül Çarşamba gününde TRT1, TV8, ATV, Show TV, Star, Fox ve Kanal D'nin yayın akışı!



TRT 1 YAYIN AKIŞI



16:35 Yeşil Deniz

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mükemmel Eşleşme

00:15 Yerli Sinema Soluk