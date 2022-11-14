Kasım ayının üçüncü haftasında gündemde yaşanan olayları takip etmek isteyen vatandaşlar televizyon ekranlarına gelecek programları takip ediyor. Bugün ayrıca 'Bir Küçük Gün Işığı' ve 'Alparslan: Büyük Selçuklu' gibi sezon dizilerinin yeni bölümleri erkranlarda yer alacak.