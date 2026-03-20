        Haberler Bilgi Magazin TV Yayın Akışı 20 Mart 2026: Bayramın 1. günü TV’de neler var, hangi diziler yayınlanacak? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, NOW, TRT 1 yayın akışı

        Bugün Ramazan Bayramı'nın birinci günü olması nedeniyle dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Bu sebeple izleyiciler, kanalların 20 Mart 2026 TV yayın akışı listelerini kontrol ediyor. Genellikle bayram haftasında çekimlere ara verildiğinden dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Peki, bayramın 1. günü TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 20 Mart 2026 Cuma Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, NOW, TRT 1 yayın akışı...

        Giriş: 20.03.2026 - 12:54 Güncelleme:
        1

        Her Cuma akşamı ekranlara gelen dizilerin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusuydu. Ramazan Bayramı’nın ilk günü yayınlanacak yapımlar 20 Mart 2026 TV yayın akışı ile belli oldu. Böylece Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar gibi dizilerin bayram arası verip vermeyeceği de netlik kazandı. Peki, bayramın 1. günü TV'de neler var, bugün hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 20 Mart Cuma Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, NOW, TRT 1 yayın akışı…

        2

        ATV YAYIN AKIŞI

        07.00 Kahvaltı Haberleri

        08.45 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

        10.40 Akika ve Sahara

        11.00 Aman Reis Duymasın

        13.00 atv Gün Ortası

        14.00 Mutfak Bahane

        16.00 Esra Erol’da

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 Bayramlık

        22.40 Çakallarla Dans 4

        00.40 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet

        02.30 Gözleri KaraDeniz

        05.00 Aile Saadeti

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07.00 İkizler Memo-Can

        09.00 Neler Oluyor Hayatta?

        11.00 Yaprak Dökümü

        13.15 Arda’nın Ramazan Mutfağı

        14.00 Gelinim Mutfakta

        16.45 Arka Sokaklar

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Şarkılar Bizi Söyler

        00.15 Beyaz'la Joker

        02.15 2 Başlı Köpek Balığı

        03.30 2 Başlı Köpek Balığı

        04.45 Zalim İstanbul

        4

        NOW YAYIN AKIŞI

        07.30 İlk Bakış

        08.00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

        10.45 Doktor: Başka Hayatta

        12.30 Yasak Elma

        13.30 En Hamarat Benim

        16.30 Doktor: Başka Hayatta

        19.00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

        20.00 Recep İvedik 3

        22.30 98. Oscar® Ödül Töreni

        01.15 Doktor: Başka Hayatta

        04.00 Yeraltı

        06.15 Karagül

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07.00 Sefirin Kızı

        09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17.15 Pelin ve Tahsin Mutfakta

        18.15 Erkenci Kuş

        19.00 Star Haber

        20.00 Otel Transilvanya 3

        21.45 Otel Transilvanya 3

        23.30 Sevdiğim Sensin

        02.30 Sefirin Kızı

        05.00 Aramızda Kalsın

        6

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08.15 İbo ile Güllüşah

        10.15 Gırgıriye

        12.30 Gelin Evi

        15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        18.45 Show Ana Haber

        20.00 Aile Arasında

        22.45 Aykut Enişte

        01.15 Kızılcık Şerbeti

        03.45 Aile Arasında

        05.00 Sandık Kokusu

        7

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05.58 İstiklal Marşı

        06.00 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

        07.00 Bayram Namazı

        08.15 Avrupalı Müslümanlar

        08.30 Bayram Sevinci

        10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13.15 Dengi Dengine

        15.50 Mabedin Gölgesinde

        16.15 Bayram Havası

        19.05 Ana Haber

        20.00 Taşacak Bu Deniz

        19.55 İddiaların Aksine

        20.00 Taşacak Bu Deniz

        23.40 Vefa Sultan

        01.35 Çöl Aslanı Ömer Muhtar

        04.10 Dengi Dengine

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06.30 Tuzak

        07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

        09.00 Gel Konuşalım

        12.30 Zahide Yetiş’le Tadımız Kaçmasın

        16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20.00 Ada Günlüğü

        00.15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

        01.30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın

        04.00 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        ABD basını: ABD Orta Doğu'ya ilave personel konuşlandıracak
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        Pezeşkiyan: Dünya karşı durmazsa bu ateş birçoklarını yakacak
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        LaLiga, Arda'nın golüne noktayı koydu
        Dans eden robot kontrolden çıktı!
        "Akıllı ve temkinli olmalıyız"
        Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk, 6 ölü
        "İyi bayramlar"
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı mesajı: İnşallah bedelini ödeyecekler
        Bahçeli, Türkeş'in kabrini ziyaret etti
        "Sevgilimden!"
        Eğlenmek için geldi kâbusu yaşadı... 1 milyon TL'lik çukur tazminatı!
        Gözyaşlarına boğuldu
        Üçüncü kez evleniyor
        Gurbetçi işçinin sigortasına dikkat!
        Atlanan kahvaltı sağlığı nasıl etkiliyor?
