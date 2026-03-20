TV yayın akışı 20 Mart 2026: Bayramın 1. günü TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Her Cuma akşamı ekranlara gelen dizilerin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusuydu. Ramazan Bayramı’nın ilk günü yayınlanacak yapımlar 20 Mart 2026 TV yayın akışı ile belli oldu. Böylece Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar gibi dizilerin bayram arası verip vermeyeceği de netlik kazandı. Peki, bayramın 1. günü TV'de neler var, bugün hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 20 Mart Cuma Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, NOW, TRT 1 yayın akışı…
ATV YAYIN AKIŞI
07.00 Kahvaltı Haberleri
08.45 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10.40 Akika ve Sahara
11.00 Aman Reis Duymasın
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Bayramlık
22.40 Çakallarla Dans 4
00.40 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet
02.30 Gözleri KaraDeniz
05.00 Aile Saadeti
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 İkizler Memo-Can
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.15 Arda’nın Ramazan Mutfağı
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Şarkılar Bizi Söyler
00.15 Beyaz'la Joker
02.15 2 Başlı Köpek Balığı
03.30 2 Başlı Köpek Balığı
04.45 Zalim İstanbul
NOW YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10.45 Doktor: Başka Hayatta
12.30 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Doktor: Başka Hayatta
19.00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20.00 Recep İvedik 3
22.30 98. Oscar® Ödül Töreni
01.15 Doktor: Başka Hayatta
04.00 Yeraltı
06.15 Karagül
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Sefirin Kızı
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Pelin ve Tahsin Mutfakta
18.15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Otel Transilvanya 3
21.45 Otel Transilvanya 3
23.30 Sevdiğim Sensin
02.30 Sefirin Kızı
05.00 Aramızda Kalsın
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08.15 İbo ile Güllüşah
10.15 Gırgıriye
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Aile Arasında
22.45 Aykut Enişte
01.15 Kızılcık Şerbeti
03.45 Aile Arasında
05.00 Sandık Kokusu
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.58 İstiklal Marşı
06.00 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
07.00 Bayram Namazı
08.15 Avrupalı Müslümanlar
08.30 Bayram Sevinci
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Dengi Dengine
15.50 Mabedin Gölgesinde
16.15 Bayram Havası
19.05 Ana Haber
20.00 Taşacak Bu Deniz
19.55 İddiaların Aksine
23.40 Vefa Sultan
01.35 Çöl Aslanı Ömer Muhtar
04.10 Dengi Dengine
TV8 YAYIN AKIŞI
06.30 Tuzak
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Zahide Yetiş’le Tadımız Kaçmasın
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Ada Günlüğü
00.15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
01.30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
04.00 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
