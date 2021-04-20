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TV Yayın akışı 20 Nisan Salı! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV Yayın akışı 20 Nisan 2021 Salı yani bugün için araştırılanlar arasında. Bu akşam Baraj, Edho, Hekimoğlu, Masumlar Apartmanı, Sefirin Kızı ve Survivor 2021 yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte 20 Nisan Salı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

TV Yayın akışı 20 Nisan Salı! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 20 Nisan Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
22:15 Köyde İndim Şehire

KANAL D YAYIN AKIŞI

113:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
16:45 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu
23:45 Çölden Gelen

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:15 Gerçeğin Peşinde
17:00 Bekir Köse ile İftara Doğru
18:30 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı

FOX TV YAYIN AKIŞI

14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Baraj
23:45 Masumiyet

ATV YAYIN AKIŞI

13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
19:30 Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:15 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:15 İyilik Hikayeleri
15:00 Acemi Anneler
16:10 Mavera
18:00 Ana Haber
18:25 Doğrusu Ne?
18:30 Kur'an Kerim'i Güzel Okuma Yarışma
20:30 Masumlar Apartmanı
23:45 Mavera

TV 8 YAYIN AKIŞI

13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Panorama
20:00 Survivor Ünlüler Gönüllüler

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