Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 20 Nisan Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
22:15 Köyde İndim Şehire
KANAL D YAYIN AKIŞI
113:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
16:45 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu
23:45 Çölden Gelen
STAR TV YAYIN AKIŞI
13:15 Gerçeğin Peşinde
17:00 Bekir Köse ile İftara Doğru
18:30 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı
FOX TV YAYIN AKIŞI
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Baraj
23:45 Masumiyet
ATV YAYIN AKIŞI
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
19:30 Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:15 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
14:15 İyilik Hikayeleri
15:00 Acemi Anneler
16:10 Mavera
18:00 Ana Haber
18:25 Doğrusu Ne?
18:30 Kur'an Kerim'i Güzel Okuma Yarışma
20:30 Masumlar Apartmanı
23:45 Mavera
TV 8 YAYIN AKIŞI
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Panorama
20:00 Survivor Ünlüler Gönüllüler
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