Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 20 Nisan Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

22:15 Köyde İndim Şehire

KANAL D YAYIN AKIŞI

113:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

16:45 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Hekimoğlu

23:45 Çölden Gelen

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:15 Gerçeğin Peşinde

17:00 Bekir Köse ile İftara Doğru

18:30 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı

FOX TV YAYIN AKIŞI

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli

20:00 Baraj

23:45 Masumiyet

ATV YAYIN AKIŞI

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

19:30 Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:15 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:15 İyilik Hikayeleri

15:00 Acemi Anneler

16:10 Mavera

18:00 Ana Haber

18:25 Doğrusu Ne?

18:30 Kur'an Kerim'i Güzel Okuma Yarışma

20:30 Masumlar Apartmanı

23:45 Mavera

TV 8 YAYIN AKIŞI

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor Panorama

20:00 Survivor Ünlüler Gönüllüler