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TV yayın akışı 21 Aralık Çarşamba! Televizyonda bu akşam hangi diziler, filmler ve maçlar var?

Haftayı bu akşam itibariyle yarılayan vatandaşlarımız, bugün televizyonda yapımlarla ilgili olarak aramalarına başlamış durumda. Sipahi, Kasaba Doktoru ve Kuruluş Osman gibi dizilerin yeni bölümleriyle ekranlara geleceği günde; MasterChef Türkiye yarışması da izleyicilerin karşısına çıkacak. İşte, 21 Aralık Çarşamba günü ekranlara gelecek yapımlar...

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  • TV yayın akışı 21 Aralık Çarşamba! Televizyonda bu akşam hangi diziler, filmler, yarışmalar ve maçlar var? Star, Show, Fox, TRT 1, Kanal D, TV8 ve ATV yayın akışı!

    TRT1 YAYIN AKIŞI

    19:00 Ana Haber

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Kasaba Doktoru

    00:10 Yürek Çıkmazı
  • TV yayın akışı 21 Aralık Çarşamba! Televizyonda bu akşam hangi diziler, filmler, yarışmalar ve maçlar var? Star, Show, Fox, TRT 1, Kanal D, TV8 ve ATV yayın akışı!

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    18:25 Show Ana Haber

    20:00 Sipahi

    22:45 Güzel Günler

    01:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
  • TV yayın akışı 21 Aralık Çarşamba! Televizyonda bu akşam hangi diziler, filmler, yarışmalar ve maçlar var? Star, Show, Fox, TRT 1, Kanal D, TV8 ve ATV yayın akışı!

    ATV YAYIN AKIŞI

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Kuruluş Osman

    00:20 Kardeşlerim
  • TV yayın akışı 21 Aralık Çarşamba! Televizyonda bu akşam hangi diziler, filmler, yarışmalar ve maçlar var? Star, Show, Fox, TRT 1, Kanal D, TV8 ve ATV yayın akışı!

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

    20:00 Hayatımın Şansı

     

    00:30 Bir Peri Masalı
  • TV yayın akışı 21 Aralık Çarşamba! Televizyonda bu akşam hangi diziler, filmler, yarışmalar ve maçlar var? Star, Show, Fox, TRT 1, Kanal D, TV8 ve ATV yayın akışı!

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    17:00 Hicran

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 O Kız

    00:15 Üç Kız Kardeş
  • TV yayın akışı 21 Aralık Çarşamba! Televizyonda bu akşam hangi diziler, filmler, yarışmalar ve maçlar var? Star, Show, Fox, TRT 1, Kanal D, TV8 ve ATV yayın akışı!

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    19:00 Toprak İle Fidan

    20:00 Çöp Adam

    00:30 Yerli Dizi Tekrar
  • TV yayın akışı 21 Aralık Çarşamba! Televizyonda bu akşam hangi diziler, filmler, yarışmalar ve maçlar var? Star, Show, Fox, TRT 1, Kanal D, TV8 ve ATV yayın akışı!

    TV 8 YAYIN AKIŞI

    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    20:00 MasterChef Türkiye

    00:15 Dizi

    02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

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