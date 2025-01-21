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        Haberler Bilgi Magazin Tv yayın akışı: 21 Ocak bugün TV’de neler var, hangi dizi ve film yayınlanacak?

        Tv yayın akışı: 21 Ocak bugün TV’de neler var, hangi dizi ve film yayınlanacak?

        TV yayın akışı listesi belli oldu. Bu akşam kanalların yayın akışında bazı diziler yeni bölümüyle ekrana gelirken heyecan dolu filmlerde yayınlanacak. İşte, 21 Ocak 2025 Kanal D, TRT 1, ATV, STAR TV, NOW, TV8, SHOW TV yayın akışı listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 15:03 Güncelleme: 21.01.2025 - 15:03
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        Tv yayın akışı
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        TV yayın akışı bugünü evde televizyon izleyerek geçirecek olan seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışına göre, bugün Kanal D'de Şirinler filmi, TRT 1'de önce Galatasaray Dinamo Kiev maçı, ardından Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi yayınlanacak. Show TV'de Bahar dizisi, Star TV'de Sen Ağlama İstanbul dizis. Peki, Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 21 Ocak 2025 Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Küçük Ağa

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:15 Yaprak Dökümü

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Şirinler

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        22:00 Pek Yakında

        00:45 Desibel

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Güne Başlarken

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Kiralık Aşk

        19:00 Star Haber

        20:00 Sen Ağlama İstanbul

        00:30 Yerli Dizi Tekrar

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Bahar

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Bahar

        00:15 Sandık Kokusu

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Bir Gece Masalı

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Bir Gece Masalı

        00:20 Kuruluş Osman

        NOW YAYIN AKIŞI

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

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        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

        23:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

        01:45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Gel Konuşalım

        12:00 Survivor All Star-Gönüllüler

        13:30 Survivor Panorama / Canlı

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

        00:15 Survivor Ekstra / Canlı

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