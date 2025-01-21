Tv yayın akışı: 21 Ocak bugün TV’de neler var, hangi dizi ve film yayınlanacak?
TV yayın akışı listesi belli oldu. Bu akşam kanalların yayın akışında bazı diziler yeni bölümüyle ekrana gelirken heyecan dolu filmlerde yayınlanacak. İşte, 21 Ocak 2025 Kanal D, TRT 1, ATV, STAR TV, NOW, TV8, SHOW TV yayın akışı listesi
TV yayın akışı bugünü evde televizyon izleyerek geçirecek olan seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışına göre, bugün Kanal D'de Şirinler filmi, TRT 1'de önce Galatasaray Dinamo Kiev maçı, ardından Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi yayınlanacak. Show TV'de Bahar dizisi, Star TV'de Sen Ağlama İstanbul dizis. Peki, Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 21 Ocak 2025 Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Şirinler
22:00 Pek Yakında
00:45 Desibel
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Sen Ağlama İstanbul
00:30 Yerli Dizi Tekrar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Sandık Kokusu
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Bir Gece Masalı
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
00:20 Kuruluş Osman
NOW YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
23:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
01:45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
12:00 Survivor All Star-Gönüllüler
13:30 Survivor Panorama / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı